Si nous pouvions nous y attendre, compte-tenu des relations tendues entre Max Verstappen et la Scuderia ces derniers mois, cela est maintenant officiel. Car le Néerlandais, répondant à une question d’un journaliste de Radio 538 a confirmé que Ferrari ne lui avait fait aucune offre, pour 2020.

Max Verstappen compte finir sa carrière chez Red Bull

La destinée de Verstappen et Ferrari aurait-elle été différente, à l’aube de la saison 2021, si Max n’avait pas accusé les rouges de triche, l’année dernière ? Probablement que non. Car personne n’imagine un seul instant un duo composé de Leclerc et Verstappen au sein de l’écurie italienne, avec les nombreux risques que cela aurait comporté sur la piste, en particulier du côté des accrochages.

Néanmoins, pour la forme, le Néerlandais a répondu de manière claire à la question : « C’est faux« , suite aux rumeurs ayant indiqué qu’il s’était positionné pour remplacer Vettel. Avant de poursuivre, en déclarant sa fidélité à Red Bull : « Et je suis très content de l’équipe. Donc, je n’ai aucune raison de partir« . Puis pour conclure, l’intéressé a également répondu par la positive, lorsque le journaliste lui a demandé s’il comptait finir sa carrière chez Red Bull. Tout en ajoutant tout de même un « ne jamais dire jamais« …

