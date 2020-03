Formule 1 : Max Verstappen nous donne rendez-vous en Q2/Q3

Après moult semaines d’analyses, commentaires et intox en tout genre, nous allons enfin être fixés. Est-ce que Red Bull Racing sera bien l’équipe la plus apte à battre les Mercedes ? Et surtout, est-ce que le retrait apparent des Ferrari se confirmera ? Du côté de l’équipe autrichienne, Max Verstappen ronge son frein et nous donne rendez-vous lors de la Q2 ou la Q3. Seul moment susceptible de nous donner un aperçu réaliste de la hiérarchie, selon le Néerlandais.

Max Verstappen confiant

« Je me sens bien et nous nous poussons fort en tant qu’équipe. Tout le monde ici sait que pour réussir, il faut bien comprendre la voiture, faire beaucoup de tours et nous avons été satisfaits de nos tests à Barcelone. Nous avons obtenu un bon kilométrage, les choses ont fonctionné assez en douceur et c’est exactement ce que nous voulions. Honda pousse également à plat« .

« Vous voulez toujours des améliorations et ils ont fait beaucoup depuis l’année dernière. Le vrai bonus est que ce qu’ils disent vouloir apporter en matière de développement se produit toujours; et je suis confiant ce sera encore le cas cette année. Mes discussions de contrat ont été assez simples et je fais confiance à l’équipe. Je crois que nous pouvons aller de l’avant et nous remettre dans le match, comme nous l’avons fait par le passé. »

« Nous avons les bonnes personnes dans l’équipe et je pense nous avons tout ce dont nous avons besoin pour challenger, en particulier avec le dévouement de Honda. Je voudrais commencer la saison en force, mais nous ne saurons pas où nous en sommes avant Q2 et Q3 samedi à Melbourne. C’est là où tout le travail acharné abattu au cours de la l’hiver compte vraiment« .

Pour rappel, les premiers essais libres seront à suivre vendredi prochain, le 13 mars 2020, à 2H00 du matin, en direct, sur Canal Plus.