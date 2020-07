Formule 1 – Max Verstappen pense toujours pouvoirs gagner la course, en Autriche

Celles et ceux qui connaissent la Formule 1 le savent, Max Verstappen n’abandonne jamais. Ainsi, en dépit de l’important revers subi samedi dernier en qualifications, le Néerlandais y croit encore. Car si sa monoplace, la RB16 Honda, manque un peu de performance -face aux Mercedes- sur un tour, cette dernière dispose d’un rythme de course intéressant.

Max Verstappen confiant, malgré tout

Max Verstappen compte donc sur la course d’aujourd’hui pour réduire l’écart avec Mercedes. En effet, le pilote Red Bull pense toujours que la victoire est possible pour lui. D’après l’intéressé, sa monoplace sera plus efficace sur l’ensemble du Grand-Prix.

🗣 « We made a brave strategy decision resulting in Max being the only driver in the top ten to start on the medium tyre. » Christian on #Quali at the #AustrianGP 🇦🇹👉 https://t.co/r1kI5WuFAT #F1 pic.twitter.com/z7QkRhD5e2 — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) July 4, 2020

« Je pense que la troisième place sur la grille est un bon début, bien sûr j’aurais aimé me battre pour la pole position« , déclare le pilote néerlandais. « Mais ce n’était pas possible aujourd’hui. Sur un seul tour, sur cette piste, nous n’avons jamais été les plus forts, mais il y a des choses que nous pouvons certainement améliorer pour passer aux qualifications le week-end prochain. Demain est un jour différent et nous avons une stratégie différente à partir des pneus médiums, par rapport à tout le monde, qui utilisera des softs« .

« Il fera également plus chaud, alors j’espère que cela fonctionnera également à notre avantage. Cela ne signifie pas que Mercedes va être lent, mais j’espère que cela réduira un peu l’écart. Nous devons d’abord prendre un bon départ car je ne veux pas faire la même chose que l’année dernière et ensuite nous ferons tout notre possible pour nous battre pour la victoire. C’est dommage que les fans ne soient pas ici sur notre piste à la maison car ils contribuent vraiment à créer une bonne ambiance. Mais nous allons essayer d’en faire une course passionnante pour tout le monde qui regarde à la télévision »

Ainsi, comme Sebastian Vettel, Max compte sur la hausse des températures pour se rapprocher des Mercedes. Pour le reste, il est vrai que malgré sa domination lors des deux dernières éditions, il n’avait jamais été très performant en qualifications, sur ce circuit. Alors, oui, nous pouvons toujours rêver d’un duel Hamilton-Verstappen, sans oublier Bottas, le poleman du jour.