Formule 1: Max Verstappen prolonge chez Red Bull

Max Verstappen restera pensionnaire de Red Bull Racing jusqu’à la fin de la saison 2023. L’écurie autrichienne vient en effet d’annoncer la prolongation de contrat du néerlandais. Agé de 22 ans, ce dernier s’engage donc encore pour 4 saisons chez Red Bull. Il abordera ainsi le challenge de 2021 dans une structure qu’il connaît, sans se questionner sur son avenir. Un moyen de gagner en stabilité pour lui comme pour son équipe. A l’image de Charles Leclerc, qui continuera pour sa part chez Ferrari jusqu’en 2024.

Pushing to the MAX to 2023 🦁🔥@Max33Verstappen signs an extended multi-year deal with the Team! 😁#YesBoys

— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) January 7, 2020