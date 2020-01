Formule 1: McLaren affine son organigramme

McLaren poursuit sa réorganisation interne avec la nomination d’Andrea Stella en tant que responsable compétition de la marque.

Andrea Stella occupe désormais un nouveau poste chez McLaren, celui de responsable compétition. Andreas Seidl l’a très récemment confirmé dans une interview question-réponse sur le site de la marque:

« Le sport automobile repose sur la préparation, l’anticipation et le fait d’être préparé pour différents scénarios (…) C’est un sport d’équipe. Vous ne pouvez rien faire seul. J’ai un line-up très solide placé sous mes ordres, avec James Key comme directeur technique, Piers Thynes en tant que directeur de production et Andreas Stella, responsable compétition. J’ai entière confiance en eux et l’équipe en tout ce qu’ils font, par conséquent, ils ont mon soutien total. Il est crucial de pousser ces personnes, les encourager à prendre des décisions, les laisser prendre des risques et les supporter si cela ne marche pas car j’accepte que des erreurs puissent arriver. C’est la seule manière de devenir meilleur et s’améliorer en tant qu’équipe. »

McLaren doit franchir un nouveau cap

Cette promotion est donc nouveau un signe de la réorganisation interne initiée à Woking, par Andreas Seidl. L’ex-responsable de Porsche Motorsport a entamé un travail de longue haleine depuis mai dernier.

Une besogne permettant toutefois à McLaren de gagner en performance. Les premiers résultats sont en effet rapidement apparus, puisqu’en 2019 le constructeur britannique a de plus en plus souvent figuré dans le top10. Avec en point d’orgue le dernier Grand Prix du Brésil (15-17 novembre), et la 3e place de Carlos Sainz. De quoi donner à l’équipe anglaise la 4e place, de « meilleure des autres », au championnat Constructeurs.

La nomination d’Andrea Stella en tant que responsable compétition est une nouvelle pierre à cet édifice. Arrivé en 2014 de Ferrari, puis responsable de la performance jusque maintenant, il devra aider l’équipe à franchir un nouveau palier. Avant 2021, la nouvelle réglementation et le retour d’un bloc moteur Mercedes, chez McLaren.