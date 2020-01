Formule 1 : McLaren et Mercedes donnent vie à leur moteur 2020

Les écuries McLaren et Mercedes ont chacune dévoilé une vidéo. Dans ces dernière, elles démarrent le moteur de leur Formule 1 de 2020.

On sait à quoi s’attendre en matière de sonorisation moteur chez Mercedes et McLaren pour la saison à venir. A un peu plus de trois semaines des premiers essais hivernaux, les deux constructeurs ont dévoilé une vidéo de leur moteur démarré. L’occasion d’apprécier la mélodie grave des V6 turbo hybrides français et allemand.

Mercedes ne sème que quelques miettes…

Mercedes a été la première sur ce concept avec une courte vidéo de 37 secondes postée le 28 janvier dans l’après-midi. Pas grand chose, juste de quoi d’entendre le démarrage et une accélération du moteur de la futur W11. Le tout sur un fond vidéo basique, seul le nom de la monoplace s’affichant.

Avant que la vidéo ne se coupe, laissant place à la date du 14 février 2020. Jour durant lequel Mercedes dévoilera sa monoplace. Sans que rien n’ait encore filtré sur cette dernière pour le moment. Retrouvez en tout cas la vidéo du démarrage de la Mercedes Formule 1 de 2020 ci-dessous.

McLaren en dévoile plus… mais cache sa Formule 1 !

En ce qui concerne McLaren, la firme de Woking s’est montrée un peu moins timide. Réalisant une véritable vidéo de son premier démarrage, dans l’usine même. De quoi permettre d’apprécier la sonorité du moteur Renault. Qui semble un poil moins agressive que celle de Mercedes.

La vidéo n’a cependant pas permis de déceler de réel indice sur la voiture à venir. Pas de leak involontaire donc, de la future monoplace, à l’inverse de la date de présentation de cette dernière. On aperçoit en tout cas Zak Brown ou Andreas Seidl dans cette vidéo. Deux des hommes les plus importants à la tête de l’écurie. Ainsi que de nombreuses personne travaillant dans l’équipe. La vidéo est disponible juste en-dessous, si vous souhaitez entendre rugir le V6 Renault de cette saison.

Stop scrolling. ✋

Turn up your volume. 🔊

Listen as the #MCL35 comes to life. 🤩 pic.twitter.com/TINuIXxQjh — McLaren (@McLarenF1) January 29, 2020

Rappelons que McLaren présentera pour sa part sa F1 2020 le 13 février. Soit six jours avant le début des essais hivernaux. Ces derniers se tenant du 19 au 21 février, puis du 26 au 28 du même mois. La saison 2020 de Formule 1 débutera pour sa part le week-end du 15 mars, en Australie.