Formule 1 : Mclaren ne roulera pas avant le coup d’envoi

C’est un léger handicap qui va atteindre Mclaren, à l’aube de la reprise du championnat du monde de Formule 1. Car, alors que Mercedes, Ferrari -et probablement Red Bull et Renault- vont avoir l’occasion de faire rouler leurs pilotes en essais, avec des monoplaces de 2018, cela ne sera pas possible pour l’écurie anglaise basée à Woking…

Formule 1 : Mclaren handicapée par Renault

Malheureusement pour Mclaren, les changements de motoriste de ces dernières années vont empêcher l’équipe britannique de jouir de la règle autorisant des essais privés avec une monoplace vieille de deux ans. Et c’est Andrea Seidl qui explique pour quelle raison, au micro de Sky Sports : « Du côté des pilotes, nous n’avons malheureusement pas cette possibilité d’avoir une voiture vieille de deux ans et avec laquelle nous pourrions opérer, en raison de tous les changements de moteur que nous avons connus ces dernières années ».

Voilà qui explique pourquoi Lando Norris avait annoncé, récemment, qu’il s’entraînerait sur une Formule 3 pour se préparer au Grand-Prix d’Autriche, le mois prochain. Chose qu’il vient d’ailleurs de réaliser, comme le confirme le tweet ci-dessous. En revanche, concernant Carlos Sainz, aucun programme précis n’a encore été communiqué.