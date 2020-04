Formule 1 : Mclaren réagit à l’attitude de Ferrari

Il fallait s’en douter…Les déclarations de Ferrari (Mattia Binotto), bien que modifiées après coup ont suscité des réactions passionnées. Et en particulier de la part de Mclaren via le CEO, Zak Brown. Ce dernier a tenu à démonter les arguments de la Scuderia. Ce en rappelant que la majeure partie des écuries n’étaient pas en Formule 1 pour faire de l’argent et que peu d’entre-elles étaient rentables. Sous-entendant par la même que le constructeur italien faisait preuve d’égoïsme.

La Formule 1 doit perdre ses anciennes habitudes, pour Brown

« Nous sommes dans une situation où si la Formule 1 respecte ses anciennes habitudes, nous sommes tous extrêmement menacés pour l’avenir de la F1. Et je pense que si nous pensons à l’avenir et que nous arrivons avec le temps, nous pouvons non seulement survivre à ce qui se passe en ce moment, mais je pense finalement que le sport peut prospérer et que nous gagnons tous« , a déclaré Brown devant plusieurs médias.

« Je suis complètement pour un bon débat sain. Mais je pense que les commentaires que l’on me présente [ceux de Binotto, Ferrari] ne s’accumulent pas, ne se contredisent pas et ne reflètent pas exactement ce que je pense être la réalité. Malheureusement, il n’y a pas beaucoup d’équipes, le cas échéant, qui réalisent un profit. Je ne pense pas que les personnes impliquées dans la Formule 1 soient impliquées pour générer un profit: je pense qu’elles sont là pour générer de la valeur en franchise« .

« Chaque équipe a des raisons différentes pour lesquelles elle est en F1. Et cela consiste en grande partie à apporter de la valeur à d’autres entreprises, que ce soit dans le secteur des boissons [Red Bull] ou dans celui des voitures de route [Ferrari, Mclaren, Mercedes, Renault]. Je suis presque à court de ce que vous dites à ce sujet. Je pense que nous reconnaissons tous que dans les temps modernes, nous traversons la plus grande crise que le monde ait connue ».

« Vous avez des pays fermés. Vous avez l’industrie fermée, et ne pas être pressé de répondre à ce qui se passe, je pense, est une erreur critique. C’est vivre dans le déni. Je pense que vous constaterez que pratiquement tous les présidents, premiers ministres ou PDG du monde entier sont pressés de s’attaquer de front à ce problème. »

Puis Zak Brown revient sur l’idée de châssis client, à laquelle Ferrari est prête à répondre favorablement : « La dernière fois qu’il y avait des voitures clientes, je crois, c’était dans les années 1970. Donc, pour la Formule 1, qui consiste à être un championnat de constructeurs, je ne vois pas comment cette solution potentielle est cohérente avec d’autres commentaires selon lesquels l’ADN de la F1 est un championnat de constructeurs et une évolution technologique: cela ressemble à une solution des années 70 »

Il faut dire qu’avec le principe de châssis/monoplaces clients, Mclaren aurait le mauvais rôle, au même titre que Renault. Deux formations qui continueront de fabriquer leur propre matériel quoiqu’il arrive. Et qui se retrouveraient donc à devoir lutter face à des Alfa Romeo, Haas, Toro Rosso et autres Racing Point disposant de voitures de pointe datant de l’année d’avant. Car actuellement, Mclaren n’ayant pas réintégré le giron des top teams, sa position n’est pas idéale dans un tel cas de figure. Puisque, de l’autre côté, personne ne voudra un châssis issu de Woking si Mercedes, Ferrari et Red Bull mettent à disposition les leurs…

