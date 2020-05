Formule 1 : Mclaren refuse de reporter le règlement à 2023

Alors que les pouvoirs sportifs ont d’ores et déjà repoussé l’introduction du nouveau règlement en Formule 1, désormais planifié pour 2022, le Directeur exécutif de Mclaren ne veut pas que l’on aille plus loin. C’est à dire, le repousser encore d’un an, comme le souhaitent certains patrons d’équipes. Mais pour Zak Brown, ce changement annoncé est nécessaire afin de rendre la catégorie reine plus « viable ».

La Formule 1 tiraillée entre les avis divergents

La Formule 1 va devoir changer de fond en comble et vite, si elle ne veut pas voir disparaître plusieurs écuries dans les prochains mois. Dans ce cadre-là, de nombreux sujets sont débattus en ce moment même, afin de poser les bases de la F1 de nouvelle génération. Et parmi les sujets qui suscitent des désaccords figure l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement. Car certains le considèrent comme inutile (voire, contre-productif) tandis que d’autres l’attentent tel le messie. C’est le cas de Zak Brown, qui fonde beaucoup d’espoir dessus :

« Les initiatives que nous soutenons dans le cadre des nouvelles règles ont pour but de rendre le sport plus viable économiquement. Actuellement, les voitures sont si complexes qu’il faut débourser des sommes importantes pour aller plus vite. Nous voulons freiner cette tendance et créer un écosystème au sein duquel les ressources ne dicteront pas votre niveau de performance. Pour cela, nous avons besoin des nouvelles voitures. Nous voulons toujours que les grandes écuries gagnent, nous devons donc maintenir l’intégrité du sport et récompenser les meilleurs. Il faudra un peu patienter avant de voir les nouvelles monoplaces et les nouveaux règlements mais ils arriveront en 2022, c’est certain «

Selon les propos de l’homme fort de Mclaren, un nouveau report du règlement semble donc hors de propos. Mais qu’en est-il dans les faits ? A priori, nous seront fixés très prochainement, peut-être cette semaine encore.

