Formule 1 : Mercedes concède devoir travailler pour revenir sur Ferrari

En 2019, dès le début de la saison, le moteur Ferrari s’est dégagé de ses rivaux en matière de performances. Ou, plus précisément, du côté de sa puissance brute. En effet, tout au long de l’année, les monoplaces de la Scuderia ont brillé sur les circuits du calendrier de la Formule 1 de par leur vitesse de pointe en ligne droite. Avantage qui a été déterminant en qualifications, principalement.

Moteurs : Ferrari no1, Mercedes en chasseur

Oui, la saison passée a démontré que Ferrari disposait désormais du V6 hybride le plus puissant de sa génération. Ce qui signifie, aussi, que Mercedes n’est plus no1. Sur ce plan-là, tout du moins. Car en matière de régularité et d’utilisation des gommes, les allemands conservent un avantage non-négligeable en course. Aspect sublimé par la maestria de Lewis Hamilton, dont le coup de volant et l’intelligence ont fait beaucoup, face aux italiennes.

Et si le bloc transalpin a fait des merveilles sur circuits rapides, l’avantage conféré n’a pas été suffisant pour dominer les flèches d’argent. Le meilleur exemple est celui de Monza, théâtre du Grand-Prix d’Italie de Formule 1 2019. Sur ce tracé, le plus rapide du calendrier, l’avantage de Ferrari en course était quasi-nul. Nous pourrions même dire que dans ces conditions, les Mercedes ont repris l’avantage. La performance du moteur de la Scuderia n’a donc pas été suffisante pour la faire triompher régulièrement.

En effet, il suffit de se remémorer à quel point Charles Leclerc a du jouer les voitures bouchons face à Lewis Hamilton pour s’en convaincre. D’ailleurs, sans les deux manoeuvres très limite dont le Monégasque a été lavé, le no44 aurait très probablement gagné la course. Un scénario assez similaire que celui de Spa, quelques jours plus tôt ou, déjà, Charles avait triomphé (sa première victoire en F1) sans être le plus rapide et en contenant Lewis en fin d’épreuve.

Toutefois, avec ses 4 petites pole positions, Hamilton ne peut se satisfaire de son bilan 2019. Gagner des Grand-Prix, c’est bien, le faire en dominant ses adversaires tout le week-end, c’est mieux. Aussi, Mercedes a conscience du travail à réaliser pour améliorer les choses : « L’architecture [du moteur] nous retient. Chaque année, nous regardons la manière dont pourrait être disposé le moteur. Une grande partie de l’équation est déterminée par le règlement sur la manière dont on peut placer le turbo, vers l’avant, vers le carter moteur ou à l’arrière dans la transmission. »

« Typiquement, d’un point de vue aérodynamique, on veut suivre le casque des pilotes et la structure de protection. Si la performance de Ferrari est due à la puissance, nous devons travailler plus dur, et trouver plus de puissance pour ces tours uniques ».

Il n’y a plus qu’à…