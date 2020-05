Formule 1 : Mercedes dit ne pas pouvoir ignorer Vettel, désormais disponible

Si, pour l’heure, nous n’avons aucun indice sur ce qui se produira pour Sebastian Vettel en Formule 1 (ou pas), les réactions extérieures à Ferrari commencent à affluer. Dans la foulée de l’annonce de sa rupture avec la Scuderia. Et parmi elles, l’une des plus attractives, celle de Toto Wolff, le Team Principal de Mercedes. Et ce dernier, bien que fidèle à ses pilotes actuels -selon ses propres mots- n’a pas fermé la porte à la perspective d’engager le pilote allemand.

Formule 1 : Vettel chez Mercedes, un mince espoir…

Sans doute que pour Mercedes, constructeur allemand, engager Sebastian Vettel ne serait pas une mauvaise affaire. Sur le plan de la communication, tout du moins. Car à l’époque du titre de Nico Rosberg, l’impact n’avait pas été aussi important que prévu outre-Rhin. En effet, nombre de supporters ne considéraient pas Nico comme un « véritable » allemand, du fait de sa vie de monégasque et de son lien familial avec Keke, pilote Finlandais.

Néanmoins, associer Vettel à Hamilton serait pour le moins risqué. Car une telle rivalité serait extrêmement complexe à gérer. Reste que, à l’heure actuelle, Lewis n’a pas encore été signé sur le moyen terme. Aussi, Toto Wolff n’ignore pas la disponibilité de Sebastian peut-petre « au cas où » : « Sebastian est un grand pilote, une grande personnalité et un atout pour chaque équipe de Formule 1. Dans une perspective d’avenir, nous nous engageons principalement à rester fidèles à nos pilotes Mercedes actuels, mais nous ne pouvons bien sûr pas ignorer cette évolution« , a-t-il déclaré auprès de l’agence Dpa.

De là à imaginer un duo Vettel-Hamilton chez les gris en 2021…

