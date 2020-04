Formule 1 : Mercedes et Wolff, le divorce ? Des bruits de couloir vont dans ce sens

Evidemment, tant que rien n’est officiel, nous nous devons de rester prudents face aux rumeurs. Néanmoins, devant le nombre grandissant de sources semblant aller dans ce sens, il nous est difficile de ne pas relayer la chose. En effet, depuis plusieurs semaines, le départ de Toto Wolff de Mercedes semble de plus en plus probable. Et si l’intéressé à récemment nié briguer le poste de PDG d’Aston Martin, certains pensent que son départ de l’écurie allemande est déjà acté.

Le départ de Toto Wolff lié à celui de Lewis Hamilton ?

Si Bernie Ecclestone a clairement perdu de sa superbe, de son influence mais aussi, de sa crédibilité, l’intéressé continue de mettre son grain de sel un peu partout. Dernière intervention en date, celle concernant Toto Wolff et l’équipe de F1 Mercedes. Selon lui, les deux parties auraient déjà décidé de leur séparation : « Pour autant que je sache, Toto a depuis longtemps décidé de quitter Mercedes et de s’associer à Lawrence Stroll pour son acquisition d’Aston Martin. les deux sont inséparables dans le monde comme des jumeaux identiques depuis deux ans », a-t-il indiqué (source)

De plus, côté Aston Martin et Lawrence Stroll, personne n’a démenti la rumeur concernant l’arrivée de Toto Wolff. Coup de pub d’opportunité ou réel mouvement en cours ? Difficile à dire. Néanmoins, si le départ de Toto Wolff de Mercedes devait se faire, c’est aussi et surtout le contrat de Lewis Hamilton avec la marque allemande, à moyen terme, qui pourrait être menacé. Car le Britannique a toujours dit que son futur chez Mercedes en Formule 1 était lié à celui de son Team Principal. A moins que Toto ne compte emmener Lewis dans ses valises, dans l’écurie Aston Martin à venir ?

Une affaire à suivre avec la plus grande attention, donc…