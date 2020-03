Formule 1 : Mercedes fait des efforts pour l’environnement

C’est maintenant acquis, en Formule 1, les consciences se réveillent afin d’impacter le moins possible l’environnement. Et en marge des actions menées par l’organisation elle-même, l’écurie Mercedes oeuvre également, de son côté. Aussi, à l’aube d’une nouvelle saison, la formation allemande a annoncé vouloir réduire ses émissions de CO2 de près de 50%, d’ici l’échéance 2022. Cela passera par une meilleure gestion des déplacements et voyages mais aussi, par les énergies renouvelables, qui feront leur entrée à Brackley et Brixworth, au sein des usines en charge du châssis et du moteur, donc.

Formule 1 : vers une mobilité durable

« Les ingénieurs travaillent ensemble pour accroître leur compréhension de la simulation et de la corrélation des données avec le monde réel, ce qui contribue à améliorer le processus de développement numérique pour les voitures de route et les voitures de course ».

« Le développement numérique des voitures devient de plus en plus important à mesure que les outils de simulation deviennent plus puissants. La transformation numérique est devenue un élément clé pour Mercedes-Benz dans le développement des voitures de route et des voitures de course. L’ensemble de l’industrie automobile est en pleine mutation et Daimler ouvre la voie en prenant la responsabilité de la mobilité durable »

« Nous représentons l’étoile à trois branches sur les circuits, et nous voulons que nos plateformes de sport automobile soient une étude de cas pour la mise en œuvre rapide et ouverte d’innovations pour un avenir plus durable. Cela va de la technologie électrique hybride et à batterie de nos voitures de course à nos pratiques quotidiennes sur le circuit et dans nos usines de production. Nous voulons être à l’avant-garde de ce changement. » a commenté Toto Wolff.