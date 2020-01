Formule 1: Mercedes partira après 2020, selon Lammers

Selon Jan Lammers, l’avenir de Mercedes en Formule 1 est incertain. L’équipe championne en titre doit encore confirmer son engagement après 2020.

Mercedes pourrait-elle décider de quitter la Formule 1 après la saison 2020? L’hypothèse est probable, pour Jan Lammers. Le directeur du Grand Prix des Pays-Bas est effectivement sceptique quant à l’avenir de la marque à l’étoile. Il estime que les Flèches d’Argent n’auont pas d’intérêt à rester en catégorie reine.

« C’est incertain, leur avenir à long terme » explique-t-il ainsi dans des propos relayés par Nextgen Auto. « Je ne pense pas qu’il soit impossible qu’ils disent ’c’est fantastique, mais c’est le moment de faire autre chose’. »

Actuellement au sommet de la Formule 1, Mercedes aurait en effet tout à perdre avec le nouveau règlement. Le futur ne pourrait donc être que décevant. Une raison suffisante pour se retirer du championnat du monde selon le Néerlandais:

Au moment de parier sur 2021, Jan Lammers n’hésite d’ailleurs pas à se mouiller. Le tout avec un peu de chauvinisme, puisqu’il désigne en effet son compatriote, Max Verstappen, comme favori. D’autant que le pilote Red Bull a résigné avec l’équipe autrichienne jusqu’en 2023.

« Honda doit juste être performant et c’est le cas. Verstappen a signé sur la base d’une confiance technique et sportive. Avec ce contrat, Max et son équipe montrent leur confiance en Red Bull et Honda. »

Rappelons que Jan Lammers dirige l’organisation du Grand Prix des Pays-Bas. L’évènement qui fait son retour en 2020 après 35 ans d’absence se disputera sur le circuit de Zandvoort. Un tracé retravaillé pour accueillir la catégorie reine, et qui compte ben sûr sur la présence de la superstar du pays, Max Verstappen.

L’équipe Mercedes est pour sa part également engagée en Formule E. Le constructeur allemand pourrait-il encore renforcer son investissement dans cette catégorie en plein essor? A moins qu’un engagement aux 24 Heures du Mans ne soit étudié, à la faveur du nouveau règlement Hypercar, attirant de nombreux constructeurs. La question reste ouverte, mais devrait très bientôt trouver une réponse.

Pushing to the MAX to 2023 🦁🔥@Max33Verstappen signs an extended multi-year deal with the Team! 😁#YesBoys

— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) January 7, 2020