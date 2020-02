Formule 1 : Mercedes mène de peu aux chronos cumulés (Barcelone II)

Comme lors de la première semaine, Mercedes et Valtteri Bottas réalisent le meilleur temps cumulé des essais Formule 1 à Barcelone. La concurrence est plus proche.

Vendredi 21 février, Valtteri Bottas réalisait un 1’15’’732 canon sur le circuit de Barcelone. Concluant les premiers essais de Barcelone en tête, loin devant son équipier et la concurrence aux chronos cumulés. Un temps simple « aperçu » du potentiel de la Mercedes, avouait le finlandais juste après.

Pas de nouveau record, mais Mercedes garde la tête des essais Formule 1

On espérait donc voir tomber une nouvelle référence dans la deuxième session des essais hivernaux. Un faux espoir, puisque si Mercedes conclut en tête, c’est « simplement » avec un 1’16’’196. Le meilleur temps signé par Valtteri Bottas lors du tout dernier jour des tests. Lewis Hamilton restant pour sa part en 1’16’’410.

Les performances des adversaires de la marque à l’Etoile se révèlent toutefois intéressantes. Puisque cette fois-ci, l’écart est loin d’être énorme. Avec des pneus C4, Max Verstappen s’est en effet emparé d’un 1’16’’269, près de sept centièmes moins vite que Bottas. Et il y a donc de la marge. Tout comme pour Alex Albon, auteur d’un 1’17’’550, en pneus C2.

Daniel Ricciardo suit tout proche sur la Renault, avec un 1’16’’276. L’Australien s’est illustré en pneus C5 le dernier jour. Au volant d’une R.S.20 visuellement très stable, notamment dans le dernier secteur. Lui et Esteban Ocon, son voisin de garage, ont travaillé sur un rythme similaire. Le tricolore réalisant au mieux un 1’16’’433, le dernier jour, en C5.

Ferrari n’est pas champion des essais hivernaux, Racing Point se montre

Derrière Mercedes, Red Bull et Renault, Ferrari prend une place logique en tête. Mais à l’inverse des années précédentes, la firme de Maranello ne repart par de Barcelone avec le meilleur temps des essais.

Au terme de cette deuxième session, Charles Leclerc place en effet le Cheval Cabré au 4e rang des chronos cumulés. Ceci en 1’16’’360, devant Sebastian Vettel, en 1’16’’841. Les deux hommes étant équipés de pneus C5, le Monégasque a réalisé son temps le vendredi, Vettel le jeudi.

Juste derrière la Scuderia, Racing « Point » le bout de son aileron avant. L’écurie de Silverstone, qui, pour le dire vulgairement, utilise une Mercedes W10, a réussi a créer une voiture qui semble véloce. Et surtout stable dans les phases d’accélération.

Avec cette dernière, Sergio Perez conclut en tout cas avec un meilleur tour en 1’16’’634, avec les pneus C5. Loin devant Stroll, en 1’17’’118. Le Canadien utilisant toutefois un pneu medium, à savoir le C3, moins véloce que le C5. La marque peut donc être améliorée… jusqu’à quel niveau?

Les écarts sont faibles entre les écuries de seconde zone

Les autres équipes sont pour leur part très proches les unes des autres. Puisque McLaren et Carlos Sainz suivent, en 1’16’’820, avec les pneus C4. Devançant de peu Russell et la Williams (1’16’’871), le Britannique roulant cependant en C5. A l’inverse de Daniil Kvyat, en 1’16’’914, avec les C4. Alfa Romeo suivant avec Kubica, meilleur performer de la marque cette semaine, en 1’16’’942 (pneus C5) et Grosjean en 1’17’’037, avec les C4.

Les équipiers de ces hommes suivent, jusqu’en 1’17’’573 pour Lando Norris, avec les pneus C3. Cette partie du classement comprenant Pierre Gasly, en 1’17’’066, avec les gommes C5. Giovinazzi étant le seul à ne pas faire partie de ce groupe extrêmement serré de voitures. Puisque l’Italien est en 1’19’’670 dans cette deuxième semaine.

Le classement cumulé de la deuxième session d’essais Formule 1 à Barcelone

Retrouvez le classement combiné de cette deuxième semaine ci-dessous. Rappelons que la F1 reprendra ses droits le week-end du 15 mars, à Melbourne.

Bottas – 1’16’’196 Verstappen – 1’16’’269 Ricciardo – 1’16’’276 Leclerc – 1’16’’360 Hamilton – 1’16’’410 Ocon – 1’16’’433 Perez – 1’16’’634 Sainz – 1’16’’820 Vettel – 1’16’’841 Russell – 1’16’’871 Kvyat – 1’16’’914 Kubica – 1’16’’942 Grosjean – 1’17’’037 Gasly – 1’17’’066 Stroll – 1’17’’118 Latifi – 1’17’’313 Räikkönen – 1’17’’415 Magnussen – 1’17’’495 Albon – 1’17’’550 Norris – 1’17’’573 Giovinazzi – 1’19’’670