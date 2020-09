Formule 1 – Météo, la pluie au secours de la Scuderia en Toscane ?

Dans l’aspiration d’un Grand-Prix d’Italie 2020 tout bonnement catastrophique pour la Scuderia, c’est en Toscane, sur le tracé du Mugello, bien connu de la MotoGP, que va se poursuivre le championnat. Une piste nettement plus technique et plus lente que celle de Monza. Chose qui devrait permettre aux Ferrari de se comporter mieux et même, de viser les points.

La Scuderia Ferrari peut débuter sa danse de la pluie !

En revanche, pour cibler mieux que cela (le podium), il va falloir une aide extérieure. Alors forcément, lorsque l’on voit des nuages pluvieux s’approcher du circuit transalpin, difficile de ne pas se dire qu’une occasion va peut-être se présenter. En effet, selon le bulletin de météoblue, des précipitations sont annoncées dans le courant du week-end du Grand-Prix de Toscane.

Mais pour l’heure, cette pluie ne concernerait que la journée de vendredi (donc les essais libres 1 voire, les EL2) et celle de samedi, en fin de journée. Néanmoins, à 3-5 jours de l’événement, il y a de fortes chances pour que ces précisions se précisent et évoluent dans un sens ou dans l’autre, selon le vent. Donc, les qualifications ou la course restent potentiellement sous la menace du temps. Un facteur incontrôlable qu’il va falloir surveiller avec attention. Aussi, nous vous proposerons un nouveau point, jeudi prochain.