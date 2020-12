Formule 1 – météo : la pluie attendue dimanche pour la course, à Sakhir

Alors que les gouttes avaient nettoyé la piste de Sakhir, le week-end dernier, la météo pourrait à nouveau perturber les débats, lors du prochain Grand-Prix de Formule 1. Sauf que cette-fois, les précipitations ne seraient pas prévues pour le vendredi mais bien pour dimanche c’est à dire, au moment de la course.

Bahreïn, GP de Formule 1 de Sakhir, une météo constante

Vendredi dernier, les pilotes avaient eu la surprise de découvrir une piste lavée, du fait d’une averse nocturne. Puis, pendant la journée et les essais libres, plusieurs gouttes avaient été constatées, tandis que les monoplaces tournaient sur le tracé de Sakhir. Et bien à priori, à l’occasion de la course 2, nous pourrions à nouveau assister à un phénomène auquel on ne s’attend pas forcément, à Baheïn, puisque une averse est annoncée pour le dimanche après-midi. Autant dire que le départ de la course pourrait être donné sur une piste humide. Car les prévisions font état de gouttes après 15H00. Néanmoins, cet épisode pourrait être assez faible.

Aussi, toujours selon le dernier bulletin météorologique, les températures devraient osciller entre 18 et 24° de vendredi à dimanche. Ce qui reste très agréable, sachant qu’une bonne partie des débats auront lieu en soirée, dans la nuit. Par ailleurs, en journée, le soleil sera au beau fixe vendredi comme samedi. De quoi offrir peut-être des conditions de piste plus prévisibles, pour les écuries.