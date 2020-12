Formule 1 : Mick Schumacher, le fils prodigue débarque en F1 chez Haas !

Nous savions que la chose était entendue depuis plusieurs semaines déjà. Manquait, encore, l’officialisation. C’est maintenant chose faite. Alors qu’il est en tête du championnat de Formule 2 à une épreuve du dénouement, Mick Schumacher n’aura pas eu besoin d’attendre le verdict de cette compétition, pour être enrôlé en Formule 1.

Mick Schumacher avec Mazepin chez Haas F1

C’est désormais officiel, donc, Mick Schumacher effectuera ses débuts en Formule 1 la saison prochaine. L’écurie Haas F1, partenaire de Ferrari et de son académie de jeunes pilotes, vient de l’annoncer via les réseaux sociaux. Il fera équipe avec Nikita Mazepin, lui aussi annoncé dans les rangs de l’équipe américaine, voilà quelques heures à peine. Une équipe jeune, sur laquelle Haas et Steiner s’appuieront en espérant revenir dans le milieu du tableau, à l’aide des financements de Mazepin, notamment.

Concernant Mick, c’est évidemment historique, puisque l’annonce se son arrivée dans la catégorie reine à eu lieu au moment même où le record de son père, sept fois champion du monde en Formule 1, était égalé par Lewis Hamilton. Avec un tel patrimoine génétique, le jeune Schumacher sera rapidement sous grande pression. Rendez-vous la saison prochaine pour le voir au volant.