Formule 1 : mise à jour du calendrier 2020 après le report de Bakou

C’est officiel, le Grand-Prix d’Azerbaïdjan de Formule 1 n’aura pas lieu à la date initialement programmée. Prévu du 5 au 7 juin en tant que manche d’ouverture 2020, l’épreuve qui se déroule dans les rues de Bakou devra être reportée à une date qui sera communiquée plus tard. C’est donc le Grand-Prix du Canada qui devra faire office de course de lancement de cette saison.

Le GP de Formule 1 du Canada prend la relève

Allons-nous enfin assister un Grand-Prix de Formule 1, cette année ? Espérons-le ! Mais le lancement de la saison ne dépend plus des organisateurs. Néanmoins, à ce stade de l’année, c’est le Grand-Prix du Canada qui se positionne en tant que première date. A savoir, du 12 au 14 juin prochains. Alors, quelles sont les chances de voir, enfin, la discipline reine reprendre ses droits en 2020, à Montréal ? Une fois de plus, c’est l’incertitude qui règne.

Sachant qu’après le Canada, ce sera la France qui sera dans le collimateur du coronavirus, si une nouvelle annulation devait être annoncée. Pour sa part, l’épreuve française est programmée du 26 au 28 juin 2020. Et pour le moment, les autorités ont bon espoir que la situation soit rentrée dans l’ordre d’ici trois mois. Et si l’on se fie à la situation en Chine, il y a des chances que le Castellet tienne bon jusque-là. Quitte à ce que la course ait lieu à huis-clos, auquel cas les spectateurs ayant déjà acheté leurs billets seraient intégralement remboursés. Comem l’avait annoncé Eric Boullier il y a quelques jours.

Alors, une fois, encore, nous ne pouvons agir que d’une seule manière, respecter le confinement imposé ! Suite au prochain épisode…