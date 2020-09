Formule 1 : Monza, 8 pilotes (dont Grosjean et Gasly) convoqués chez les commissaires

C’est dans le cadre de l’incident qui a eu lieu ce matin, en essais libres 3, à Monza, que plusieurs pilotes ont été convoqués par le collège des commissaires. Car, suite à la pagaille vue en libres 2 vendredi, la Direction de course avait prévenu que des sanctions seraient appliquées, en cas de récidive. L’objet étant cette stratégie visant à prendre un maximum d’aspiration pour réaliser un bon tour, chose indispensable sur le circuit italien.

Oui mais voilà, lorsque personne ne veut ouvrir la piste (et ainsi, être privé de toute aspiration), cela donne lieu à des situations dangereuses, avec des Formule 1 quasiment à l’arrêt sur la piste. Et tout à l’heure, on a frôlé l’incident lorsque Lewis Hamilton a du passer dans l’herbe à haute vitesse, pour éviter Romain Grosjean qui débordait lui-même un autre pilote, bien trop lent.

Suite à cette manoeuvre, tous les pilotes impliqués à savoir, Grosjean, Hamilton, Gasly, Stroll, Albon, Sainz, Latifi et Perez ont été convoqués à 14H00. Nous saurons très vite si des pénalités sont appliquées ou non. Sachant que les pouvoirs sportifs chercheront peut-être à frapper fort pour éviter que certains ne soient tentés de récidiver en qualifications…

