Formule 1 – Mugello, 1ère en Toscane pour Pirelli, depuis 2010

Ce week-end en Toscane, la Formule 1 fonce vers l’inconnu. Car, à tous les niveaux, les équipes manquent de données et d’informations. Même approche pour Pirelli, qui pourra toutefois s’appuyer sur d’autres catégories ayant l’habitude de courir sur le circuit du Mugello. Par ailleurs, pour le manufacturier italien, il s’agira d’un moment riche en émotion. En effet, c’est sur ce tracé que les pneus F1 avaient été testés pour la première fois, dans la foulée de l’annonce de l’engagement de la firme italienne dans la catégorie reine…

Formule 1 : tout le monde partira d’une feuille blanche

« Le Mugello est un ajout fantastique au calendrier du championnat du monde avec une signification particulière pour Pirelli, car c’est là que nous avons utilisé nos pneus de Formule 1 pour la première fois en août 2010, deux mois seulement après l’annonce de notre accord pour fournir le sport à partir de 2011. C’est un circuit spectaculaire et très rapide qui imposera certainement de grandes exigences aux pneus, c’est pourquoi nous avons sélectionné les gommes les plus dures. Comme pour tout nouveau lieu, le Mugello représente un peu une inconnue pour la plupart des pilotes et un départ d’une feuille entièrement blanche en matière de stratégie. Les essais libres seront particulièrement cruciaux pour collecter autant de données que possible, et nous sommes susceptibles de voir des équipes diviser leurs programmes pour obtenir autant d’informations que possible sur chaque pneu en toutes circonstances. De notre point de vue, nous avons également pu nous préparer en analysant les données de nos autres championnats qui ont été courus au Mugello. Félicitations à Ferrari pour avoir franchi le cap incroyable des 1000 courses: juste l’un des facteurs qui rend l’équipe si emblématique dans notre sport, et digne de cette célébration appropriée dont nous sommes également ravis d’être le sponsor en titre. »