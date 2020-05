Formule 1 : Nico Hülkenberg évoque son retour possible

Pour certains pilotes, la trêve prolongée ne change pas grand chose à ce qu’ils avaient prévu de réaliser cette année…C’est le cas de Nico Hülkenberg, remplacé par Esteban Ocon chez Renault F1. Et l’Allemand, bien que sans volant depuis, pense toujours à revenir. Dans quelles conditions ? Les meilleures possibles, bien entendu.

Nico Hülkenberg se tient prêt

C’est sur CNN que Nico Hülkenberg a répondu récemment à quelques questions. Et en particulier au sujet de son avenir, la porte de la Formule 1 ne s’étant refermée que tout récemment. Pas uniquement en raison des décisions des patrons d’équipes puisque l’intéressé avait deux options dont l’une attractive, qu’il a fini par refuser. Chez Haas et Williams, en l’occurrence :

« Je suis très prêt pour ça, c’est toujours mon intention. Mais pour le moment il est bien sûr très difficile de le dire. De nombreux facteurs ont joué un rôle ici et actuellement, tout est en quelque sorte à l’envers. Mais je reste en contact avec les gens. C’est un peu tôt. Mais s’il y a une chance, je vais certainement la saisir. Mais pas à n’importe quel prix« .

« Si c’est une bonne opportunité et quelque chose qui m’excite vraiment, je vais certainement la pousser. » Revenir uniquement pour une course n’est pas prévu. Je ne dis pas que je veux une voiture capable de viser la victoire, mais au moins il s’agit d’avoir quelque chose avec quoi travailler, une voiture et une arme qui peuvent au moins entrer dans le top 10 »

Nico Hülkenberg ne souhaite donc pas revenir dans une écurie ne se battant pas dans le top dix. Sachant que Williams, dont il a refusé l’offre, pourrait s’y introduire cette année. Au même titre que Haas d’ailleurs, autre formation capable de se situer dans la zone d’exigence de l’Allemand. Mais encore faudra-t-il que ces deux écuries survivent à la crise actuelle. Pour le reste, bien évidemment, « Hulk » est d’ores et déjà en tête de liste des pilotes susceptibles de remplacer quelqu’un en cours de saison. Alors, oui, à ce stade de l’année, l’intéressé conserve des chances de revenir.

Toutefois, peut-être aurait-il du accepter de jouer les pilotes d’essai pour maximiser ses chances de retour éventuel. Au lieu de cela, Nico va rester en marge du paddock cette saison. L’avenir nous dira si ses décisions récentes, d’apparence pas excellentes, auront été les bonnes.

source