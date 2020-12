Formule 1 : Nikita Mazepin officialisé chez Haas, en tant que titulaire

C’était une question de jours, voilà l’officialisation ! Nikita Mazepin sera donc bel et bien pilote officiel de l’écurie Haas F1 en Formule 1, la saison prochaine. Le pilote engagé actuellement en Formule 2 remplacera donc l’un des deux pilotes actuels à savoir, Kevin Magnussen ou Romain Grosjean. Sachant que nous savons déjà que ces deux-là ne feront plus partie de l’équation l’an prochain. Est désormais attendue, l’annonce de la titularisation de Mick Schumacher. Rappelons que le week-end prochain à Sakhir, c’est le débutant Pietro Fittipaldi qui remplacera Romain Grosjean, toujours convalescent après son crash le week-end dernier.

Russia’s Nikita Mazepin will drive for Haas F1 Team, in a multi-year deal starting with the 2021 FIA Formula 1 World Championship. ⬇️#HaasF1 https://t.co/MirYFuqUGd

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 1, 2020