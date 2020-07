Formule 1 – Norris 3ème du championnat, Mclaren 2ème, le retour se confirme !

Si, en ce début de saison, plusieurs équipes profitent des performances en berne de Ferrari, la situation catastrophique de l’équipe italienne n’explique pas tout. Non car en comparant les prestations de quelques équipes à celles des Red Bull, l’on s’aperçoit que trois formations se sont améliorées. A savoir, Renault, Racing Point et Mclaren.

Mclaren sur la bonne voie

Pour l’heure, il semble évident que derrière Mercedes, ce sont les Red Bull et les Racing Point qui disposent du meilleur matériel. Oui mais c’est une quatrième équipe qui tire les marrons du feu jusqu’ici, Mclaren. Opportuniste, la formation de Woking a également su faire preuve de fiabilité, tout en disposant de pilotes réfléchis, alliant vitesse et régularité. Résultat, l’équipe anglaise pointe au deuxième rang du classement des constructeurs après deux courses, chose qui n’était pas arrivée depuis au moins six ans.

Alors évidemment, il faut raison garder et rester lucide. Car sur le papier, en termes de vitesse pure, Mclaren n’est pas encore revenue dans le giron des écuries de pointe. Néanmoins, la progression amorcée l’an passé se confirme, si bien que les victoires pourraient revenir dès l’année prochaine. Tant mieux pour Daniel Ricciardo, qui sera présent dans l’équipe en question à partir de 2021.

Car le choix des pilotes fait aussi partie de l’équation. Et clairement, en se séparant de Fernando Alonso (et de Honda), la formation anglaise a réalisé -finalement- une bonne affaire. En effet, depuis ce changement, la sérénité semble être revenue. Avec des pilotes qui ne sont pas -encore- des stars et qui travaillent ensemble, adoptent une attitude positive, sans qu’un leader ne domine l’autre. D’ailleurs, en Styrie, Carlos Sainz signait le meilleur tour en course après avoir décroché la troisième place sur la grille. Alors qu’en Autriche, Norris s’offrait une superbe troisième place sous le drapeau à damier. Et un meilleur tour en course. Un pilote qui monte en puissance, d’ailleurs, et qui semble être un incroyable finisseur…

DRIVER STANDINGS: ROUND TWO The @MercedesAMGF1 drivers on top, with @LandoNorris in P3 after two race weekends in Austria 🏆#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/a0g31ZeIaP — Formula 1 (@F1) July 12, 2020

Résultat, le voilà 3ème du classement des pilotes avec 26 points. Alors que Sainz, 7ème, en compte la moitié (13 unités). Alors il faut aussi applaudir les décideurs, chez Mclaren, qui ont eu du nez en recrutant un jeune pilote. En revanche, niveau constructeur, si les 12 points d’avance sur Red Bull devraient rapidement être effacés, on a le sentiment que, cette saison, Woking a les moyens de terminer 3ème force du championnat. Même si cela dépendra aussi de l’issue du recours à l’encontre de Racing Point. Dont la légalité de la voiture pose question.

Quoiqu’il en soit, Mclaren est bel et bien de retour, si bien qu’après les podiums, les victoires ne devraient plus trop tarder…Et ça, c’est quelque chose dont la Formule 1 avait bien besoin. Effectivement, nombre de fans rêveraient sans doute de revoir Mclaren au sommet, face à Mercedes et Ferrari.