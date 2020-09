Formule 1 : Nouveau cas de COVID-19 dans le paddock

Un nouvel acteur du paddock de la Formule 1 a été testé positif au COVID-19 entre le 11 et le 17 septembre. Il a été placé immédiatement à l’isolement, sans compromettre la tenue des épreuves.

Dans son rapport hebdomadaire, la Formule 1 vient de révéler que la COVID-19 a encore frappé dans le paddock. Un nouveau cas positif a en effet été détecté. La personne concernée a immédiatement été mise à l’écart, sans compromettre le fonctionnement du championnat.

« La FIA et la Formule 1 confirment qu’entre le vendredi 11 septembre et le jeudi 17 septembre, 1 938 tests pour COVID-19 ont été effectués sur des pilotes, des équipes et du personnel, ont ainsi indiqué les instances dirigeant le championnat, vendredi 18 septembre.

« Parmi ceux-ci, une personne a été testée positive. Le nombre moins élevé de tests effectués au cours de cette période par rapport aux semaines précédentes reflète l’interruption dans le calendrier des courses après trois épreuves consécutives. » « La FIA et la Formule 1 fournissent ces informations agrégées à des fins d’intégrité et de transparence de la compétition. Aucun détail spécifique concernant les équipes ou les individus ne sera fourni par la FIA ou la Formule 1 et les résultats seront rendus publics tous les 7 jours. »

Les courses de Formule 1 à venir ne sont pas menacées

Le Grand Prix de Russie (25-27 septembre) devrait donc se courir sans problème ou accroc pour un pilote ou une équipe. 30 000 spectateurs peuvent à l’épreuve dans les tribunes de Sotchi. Cela fait suite aux 2 880 places ouvertes chaque jour aux fans en Toscane. À Monza, Ferrari a également invité 250 membres du personnel soignant italien.

Rappelons que du côté des pilotes, seul Sergio Perez a souffert du COVID-19 cette année. Le Mexicain a manqué les deux courses à Silverstone, fin juillet-début août. En mars dernier, le coronavirus avait frappé un membre de McLaren. L’équipe s’était retirée du Grand Prix d’Australie, avant son annulation. Plus récemment, la F1 a révélé des cas positifs au COVID-19 en Hongrie, puis en Belgique.