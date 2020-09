Formule 1 : nouveau drapeau rouge, Renault sur le podium à 13 tours de la fin !

Décidément, après le Grand-Prix d’Italie il y a une semaine, la Formule 1 n’en a pas fini de nous réserver des scénarios incroyables ! Cette-fois, c’est le crash de Lance Stroll qui a provoqué une interruption de course, alors que Lewis Hamilton dominait largement la course. Mais derrière Bottas, c’est la troisième marche du podium qui se joue et la Renault de Ricciardo tient la corde ! Reste à définir si elle tiendra le choc, face à la Red Bull Honda d’Alex Albon. Dans ce classement provisoire, Perez est 5ème devant Norris, Kvyat, Leclerc, Russell, Vettel, Grosjean et Raikkonen. Il ne reste que 12 monoplaces en piste…

Grand-Prix de Toscane : 3 interruptions de course !

Pour mémoire, un premier crash impliquant Pierre Gasly et Max Verstappen avait eu lieu dans le premier tour, après le départ. Puis un second, au moment du restart, éliminant 4 voitures. De son côté, Esteban Ocon a été contraint à l’abandon pendant l’interruption de course, sur problème de freins.