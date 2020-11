Formule 1 : nouveau podium pour Renault, avec un Ricciardo solide

A peine remise de son premier podium en Formule 1 que l’écurie Renault remet ça ! Pourtant, sur le circuit d’Imola, théâtre du Grand-Prix d’Emilie Romagne, les choses débutaient plutôt mal pour le losange, en léger manque de rythme. Mais après un joli tour de qualification et l’aide la voiture de sécurité, Ricciardo apportait finalement un second podium à l’équipe tricolore.

Formule 1 : pas de second tatouage pour Abiteboul !

Déjà deux podiums pour Daniel Ricciardo et Renault, cette saison. Opportuniste, l’Australien saisit sa chance à chaque fois qu’elle se présente. Ainsi, en terminant troisième de la course d’Imola, l’intéressé a consolidé sa quatrième place au classement des pilotes. Un résultat du, aussi, à la fiabilité de sa monoplace. Chose dont ne profite pas Esteban Ocon, trop régulièrement arrêté sur défaillance mécanique, cette année. Néanmoins, à la faveur des prestations de l’Australien, Renault pointe maintenant à la 3e place des constructeurs.

« Deux podiums en trois courses ! Je suis ravi et je n’ai pas oublié de faire le “shoey” cette fois ! Nous nous dirigions vers la cinquième place, mais Max a provoqué l’intervention de la voiture de sécurité. Rester en piste était le bon choix, surtout après l’arrêt de Perez. Les dépassements sont assez difficiles ici. Cela valait donc le coup de prendre ce risque et cela a payé. C’est dommage pour Esteban, car la voiture était bonne aujourd’hui. Ce résultat nous permet de prendre la troisième place du championnat, ce qui correspond à l’objectif de l’écurie. Je suis très heureux de repartir d’Imola avec un beau podium et j’adresse un grand merci à tout le monde dans l’équipe. Cette fois, il n’y aura pas de deuxième tatouage. Je pense que Cyril a assez souffert ! »

De quoi poser de bonnes bases avant l’arrivée d’Alpine, en 2021, avec un Fernando Alonso qui devrait disposer du matériel susceptible de lui permettre de batailler à l’avant.

source: Renault Sport