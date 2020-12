Formule 1 : Ocon, 1er podium en F1 ! Russell humilie Bottas, Perez gagne !

F1, Grand-Prix de Sakhir – Quel Grand-prix !! Marqué par la naissance d’un futur grand talent de la Formule 1, George Russell. En passe de gagner après une grosse erreur de son équipe, le Britannique a fait une démonstration, humiliant littéralement Bottas. Malheureusement, une crevaison a eu raison de ses espoirs. Offrant sur un plateau une première victoire en F1 pour Perez. Superbe premier podium, aussi, pour Esteban Ocon, le premier de sa carrière !

G.P de Sakhir de Formule 1 : le départ

A quelques minutes du départ du Grand-Prix de Formule 1 de Sakhir, faisons un petit point sur les actualités de la journée. Tout d’abord, Lando Norris a été pénalisé sur la grille de départ en raison d’un changement de moteur. Il partira donc dernier sur la grille de départ. Par ailleurs, Mick Schumacher, futur pilote Haas, a remporté le titre de champion de F2, cet après-midi. Néanmoins, c’est Pietro Fittipaldi qui remplacera à nouveau Romain Grosjean, à Abou Dhabi. Car le tricolore l’a annoncé voilà quelques heures, il ne reprendra pas le volant cette année.

Deux crashs dans le 1er tour, safety-car !

Attention aujourd’hui car le vent fort pourrait avoir une influence sur le comportement des F1. Comme Pierre Gasly l’a évoqué en pré-grille. Pour l’avant-dernière fois de la saison, les monoplaces effectuent leur tour de mise en grille. Une fois positionnées la procédure de départ se lance. C’est le départ ! Le poleman réussit son envol mais Russell le prend au freinage ! Mais deux accrochages s’enchaînent ! Verstappen et Leclerc se sont touchés ! Perez également, de même qu’une Alfa Romeo. Une aubaine pour Valtteri, dont la seconde place était menacée.

Russell est donc déjà aux commandes, suivi de Sainz, Ricciardo, Kvyat, Stroll, Gasly, Ocon, Vettel, Norris, Magnussen, Albon, Giovinazzi, Aitken, Fittipaldi, Raikkonen et Perez, toujours en piste. Les replays confirment que c’est Perez qui s’est loupé en sortant Leclerc. Verstappen a coupé tout droit en évitant l’accrochage. Mauvais pour Sergio, dans l’optique d’un éventuel baquet Red Bull l’an prochain. En revanche, le no77 fait une belle opération, concernant sa possible place de vice-champion. La voiture de sécurité est bien sûr en piste.

Aujourd’hui, une équipe du second peloton sera sans doute sur le podium. A moins d’une remontée d’Alex Albon. 6 tours ont été couverts, la voiture de sécurité s’efface. Le leader se relance parfaitement. Mais pas Bottas, collé par Sainz ! Il tente et il passe, superbe ! Malheureusement il coupe la chicane juste après et doit le laisse repasser, dommage. Albon passe Magnussen, pour la 11ème place. Tandis que Norris prend la 9ème place en débordant Vettel.

Et devant, Russell creuse l’écart sur Bottas ! Perez remonte, le voilà 12ème. Plus loin, Raikkonen se défait d’Aitken. Puis Perez déborde maintenant Sebastian, qui vient de commettre une petite erreur. Pour sa part, Carlos Sainz subit un problème d’énergie. Il lâche du temps sur les Mercedes, en conséquence. Peut-être une bonne nouvelle pour Ricciardo, quatrième. Latifi déborde Magnussen, la Haas reste la monoplace la plus lente du plateau. Giovinazzi en profite aussi.

George Russell confirme le bien que l’on pense de lui

Alors que George Russell continue d’enfoncer le clou. Il domine son coéquipier, qui est maintenant dans une situation délicate. Difficile d’imaginer que le Finlandais sera reconduit en 2022, même si la course est loin d’être terminée. Au milieu du peloton, Perez est dans les échappements d’Albon, lui même ralenti par Norris. 20 tours ont été couverts. Et Alex réalise une belle manoeuvre sur la Mclaren ! Sergio saisit aussi sa chance. Les pneus tendres semblent en bout de course. Norris dans la pit-lane.

Premiers arrêts aux stands

Perez 9ème, en dépassant Albon. A l’avant, Valtteri revient un peu sur son coéquipier. Il compte 1,8s de retard dans la 22ème boucle. Mine de rien, Russell entre dans le cercle relativement fermé des pilotes ayant mené un Grand-Prix de Formule 1. Troisième, Sainz pointe à 10 secondes de la seconde Mercedes. Giovinazzi et Magnussen aux stands. Des pneus médiums. Kvyat en fait autant. De même que Latifi. Un tour plus tard ce sont Sainz puis Gasly qui pénètrent dans la voie des stands.

Ricciardo est provisoirement troisième du GP de Formule 1 de Sakhir. Désormais, le no77 est à 2,5s de Russell. Daniel dans les stands. Meilleur tour en course pour Daniil. Par contre, Ricciardo a perdu gros dans son ravitaillement. Le voilà derrière Perez, Sainz et Kvyat. Vettel dans son box. Mais Ferrari loupe quelque peu son intervention. Malheureusement, il repart loin derrière Latifi. Lance Stroll est troisième, mais il doit encore changer de gommes.

Lance Stroll endurant, Ocon mordant !

La meilleure des Renault met maintenant sous pression la plus rapide des Alpha Tauri. On se bat pour le gain de la 8ème place. Gasly est 10ème, Ocon 4ème, au jeu des arrêts. En tête de la course, l’écart n’a pas bougé entre les Mercedes, qui ne vont pas changer de pneus tout de suite. Normal, elles sont parties en gommes médiums. Au troisième rang, Lance réalise un petit exploit puisqu’il est toujours en pneus tendres, au 42ème tour. Esteban dans son stand. Il chausse des pneus durs. Le voilà désormais 10ème, devant Norris. Stroll s’arrête le tour suivant.

Lance reprend la piste devant Esteban, mais le tricolore est dans l’aspiration. Et il passe, après une belle manoeuvre. Dans le clan des flèches d’argent, le leader compte désormais 3 secondes d’avance sur son compagnon d’écurie. Et George entre dans la pit-lane, à la fin du 45ème tour. Valtteri prend provisoirement les commandes. Tandis que Bottas reste en piste, Russell souffre d’un problème de puissance moteur…Mais le souci n’était que temporaire, semble-t-il.

Formule 1, Sakhir : la situation empire pour Bottas

Meilleur tour pour le Britannique. Perez change de pneumatiques, tout comme Albon. Chez Mercedes on s’active, le leader entre pour chausser des pneus durs. Il repart avec beaucoup de retard sur son jeune coéquipier. Près de 8 secondes ! Derrière, Sainz tient toujours le podium, suivi de Kvyat, à 2’3s puis Ricciardo, Gasly, Ocon, Stroll, Perez et Norris. Surprise pour Pierre Gasly, le tricolore change à nouveau de gommes. Du côté du leader, George se plaint à nouveau d’un manque de puissance. Ce qui permet à son poursuivant de revenir très progressivement.

Kvyat dans son box, pour chausser des pneus durs. Abandon pour Latifi, dans le 55ème tour. Safetty-car ? Non, c’est la voiture de sécurité virtuelle. Avant cela, Gasly s’était débarrassé de Vettel. Norris dans son stand, de même que Fittipaldi. Sebastian également. Mais à nouveau, la Scuderia signe un mauvais arrêt. Incroyable…Giovinazzi, Magnussen, Aitken, Raikkonen aux stands. Sainz également. Sous pression face à son coéquipier, Stroll se loupe. Sergio P4. Et c’est Esteban qui est virtuellement sur le podium.

Aitken touche le rail, safety-car

Néanmoins, Perez se débarrasse rapidement de la Renault et s’offre la troisième place. Bottas revient sur Russell, il compte 5,6s de handicap dans le 59ème tour. Va-t-il gagner grâce au problème mécanique de son coéquipier ? Tête à queue d’Aitken, qui provoque un drapeau jaune…et une safety-car virtuelle ! Le rookie passe dans son box pour changer d’aileron. Mais c’est maintenant la voiture de sécurité qui sort ! Les Mercedes aux stands. Long pour Russell et gros souci sur la voiture de Bottas. Un arrêt interminable !

Formule 1, Perez en tête, Ocon deuxième !

Le Finlandais est 5ème, désormais ! Ocon sur le podium ! Coup de théâtre. Abon dans son stand aussi. Pire, Mercedes s’est trompé dans les pneus, Russell doit retourner au stand ! Perez en tête !! Russell est maintenant 5ème et derrière son coéquipier. La course est complètement relancée, nous allons peut-être voir gagner un nouveau pilote. Perez est donc leader, devant Ocon, Stroll, Bottas, Russell, Sainz, Ricciardo, Kvyat, Gasly, Albon, Norris, Vettel, Giovinazzi, Magnussen, Raikkonen, Fittipaldi, Aitken.

Russell donne une leçon…à Bottas !

Et la course repart, à 20 boucles du drapeau à damier. Et Stroll manque de percuter son coéquipier. Pas de dépassement pour l’instant. Russell presse Bottas. Raikkonen déborde les Haas. Bottas se loupe et Russell passe !! Beau dépassement. Il est P4. George poursuit et s’offre le podium en débordant Lance. Ce n’est pas terminé. 73ème tour, la Mercedes la plus véloce se défait de la Renault d’Ocon. Alors que Bottas 5ème, n’a plus de rythme. Il fait peine à voir…

Mais George ne gagner pas…

Sainz, Ricciardo puis Albon passent coup sur coup le pauvre Bottas…Oh non ! Crevaison lente pour Russell ! Il ne gagnera pas son premier Grand-Prix aujourd’hui…Sergio Perez tient sa première victoire en Formule 1. Et Esteban Ocon son premier podium et la première deuxième place de Renault. Dans le 82ème tour, Perez mène devant Ocon, Stroll, Sainz, Ricciardo, Albon, Kvyat, Bottas, Gasly, Norris. Russell remonte néanmoins, le voilà 11ème à 3 tours du but. Norris passe Gasly, pour le gain de la 9ème place.

Russell 10ème, aux dépends de Gasly. L’Anglais est aussi titulaire du meilleur tour. Deux points en ligne de mire, donc. Même trois, puisqu’il déborde aussi Norris.

Et INCROYABLE victoire de Sergio Perez en Formule 1 ! Le Mexicain, outre ce premier succès, vient peut-être aussi de convaincre Red Bull de l’engager l’année prochaine…Derrière, c’est aussi le grand jour pour Renault, qui réalise son meilleur résultat en Formule 1 grâce à Esteban Ocon, qui monte pour la première fois sur un podium en Formule 1. Stroll complète le trio de tête. Enfin, le pauvre Russell aura tout de même réussi à marquer ses premiers points en F1 et aussi, son premier record du tour en course.