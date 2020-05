Formule 1 : OFFICIEL, Ferrari annonce son divorce avec Vettel

Nous nous faisions vent de l’information il y a peu, c’est désormais officiel. Ferrari et Sebastian Vettel ne poursuivront pas leur collaboration au-delà de la saison 2020 de Formule 1. Le communiqué de la Scuderia, par la voix de Mattia Binotto, a été publié voilà quelques minutes à peine :

« C’est une décision commune de nous-mêmes et Sebastian, qui semble meilleure pour les deux parties. Ce n’était pas une décision facile à prendre, compte tenu de la valeur de Sebastian en tant que pilote et en tant que personne. Il n’y a pas de raison spécifique qui a mené à cette décision, si ce n’est la croyance commune et amicale que le moment était venu de nous séparer pour atteindre nos objectifs respectifs. »

« De la part de tout le monde chez Ferrari, je veux remercier Sebastian pour son grand professionnalisme et pour les qualités humaines qu’il a montrées durant ces cinq années, lors desquelles nous avons partagé tant de grands moments. Nous n’avons pas encore réussi à gagner un titre mondial, qui serait le cinquième pour lui, mais nous pensons que nous pouvons encore tirer quelque chose de cette saison 2020 inhabituelle. »

Se pose maintenant la question de son remplaçant chez Ferrari. Mais aussi, de l’avenir de Sebastian. Choisira-t-il de rester en Formule 1 dans une équipe en construction/reconstruction ou décidera-t-il plutôt de tirer sa révérence ? Réponse à venir.