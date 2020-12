Formule 1 : officiel, Grosjean forfait et remplacé par Fittipaldi à Sakhir

Nous nous attendions à la nouvelle, sans être certains qu’elle tomberait. Romain Grosjean ne participera pas au prochain Grand-Prix de Formule 1, sur le circuit de Sakhir, le week-end prochain. En conséquence, le pilote tricolore sera remplacé par Pietro Fittipaldi, pilote d’essais et de réserve de l’écurie Haas.

« Il a été décidé que la meilleure chose pour Romain était qu’il manque au moins un Grand Prix, et le choix de le remplacer par Pietro était assez simple. Pietro pilotera la VF-20 et il est habitué à l’équipe grâce à ces deux dernières saisons passées avec nous comme essayeur et réserviste. C’est la bonne chose à faire, et c’est évidemment une bonne opportunité pour lui. Il a été patient et s’est toujours préparé pour cette opportunité, qui arrive désormais. C’est pour cela que nous voulons le voir dans la voiture, et je suis certain qu’il fera du bon travail. C’est un choix très exigeant, à la dernière minute, mais c’est la bonne chose à faire pour Haas F1. »

Belle opportunité pour Fittipaldi

Evidemment, pour le petit-fils du double champion du monde de Formule 1 (Emerson), il s’agit d’une opportunité unique de prouver sa valeur, qui sait en vue d’inciter une écurie à le recruter, l’année prochaine où au-delà. Steiner a donc choisi de recruter en interne un pilote connaissant bien la Haas, pour piloter la monoplace de Romain.