Formule 1 : officiel, le GP de Bahrein aura lieu ce week-end, virtuellement !

Pour une surprise, c’est une surprise ! En effet, les pouvoirs sportifs ont décidé d’inviter tous les véritables pilotes de Formule 1 à débuter leur saison de manière virtuelle. Ce n’est pas une plaisanterie, non…Ainsi, dès ce week-end, des qualifications et un Grand-Prix de Bahreïn auront bien lieu, en compensation de l’absence de la véritable épreuve.

Suivez le Grand-Prix de Bahrein de F1 en live, ce week-end

Grâce à la simulation de F1 officielle, F1 2019, tous les pilotes présents sur la véritable grille de départ cette année vont donc pouvoir en découdre, à Bahreïn, mais pas uniquement. En effet, tous les Grand-Prix annulés seront remplacés, aux dates prévues, par des événements virtuels auxquels participeront tous les pilotes qui le souhaiteront. Le restant de la grille (car il y a des chances que tous ne soient pas motivés par cette alternative) sera complété par des « stars », dont les identités restent à définir.

Concrètement, donc, des qualifications auront lieu ces prochaines heures, puis une course, dimanche. Pour l’heure, nous ne disposons ni des horaires précis, ni des noms des pilotes qui seront engagés. Ces détails devraient donc être révélés très prochainement. Bien entendu, les résultats de ces courses ne feront l’objet d’aucune attribution de points pour le championnat réel.

Par ailleurs, afin que les non-habitués au jeu vidéo en question ne soient pas trop désavantagés, un certain nombre d’aides au pilotage seront activables. Et bien entendu, toutes les monoplaces afficheront les mêmes performances entre-elles. En clair, une Williams ou une Haas pourront très bien disputer la pole position. Voilà qui laissera les fans rêveurs, quant à un championnat du monde de Formule 1 offrant les mêmes chances à tous les pilotes…

Les courses seront transmises en direct, reste à définir par quel biais. Enfin, sachez que ce championnat porte le nom de F1 eSports Virtual Grand-Prix Series et que la durée des courses sera réduite de moitié.

Julian Tan, responsable des initiatives commerciales numériques et des sports électroniques :

«Nous sommes très heureux de pouvoir apporter un léger soulagement sous la forme du F1 Esports Virtual GP, en ces temps imprévisibles, car nous espérons divertir les fans manquant l’action sportive régulière. Avec toutes les grandes ligues sportives du monde incapables de concourir, c’est le moment idéal pour mettre en évidence les avantages de l’esport et les compétences incroyables qui sont en jeu« .

Frank Sagnier, président-directeur général, Codemasters :

« Nous sommes ravis de faire partie de la nouvelle série F1 Grand Prix Virtuel Esports. Avec les événements sportifs actuellement en suspens dans le monde entier, il est formidable que le jeu vidéo officiel F1® puisse aider à combler le vide en rassemblant une sélection passionnante de talents pour courir en ligne pendant les week-ends de course reportés. Ça va être compétitif, plein d’action et très amusant pour toutes les personnes impliquées. »

John Clarke, directeur général de Gfinity :

«Gfinity est fier de jouer son rôle dans la conception et la livraison de la série F1 Esports Virtual Grand Prix, qui offrira des courses virtuelles passionnantes à une légion de fans de Formule 1 et d’Esports à travers le monde. Le GP de Bahreïn virtuel présentera tous les sensations fortes de la course avec des pilotes de F1 et des célébrités invitées qui s’affronteront, ce qui promet de redonner le sourire aux visages de millions de fans de sport. »

