Formule 1 : OFFICIEL, Toto Wolff et Aston Martin sont liés !

La rumeur, diffusée voilà quelques semaines par différentes sources, était donc fondée. Tout du moins, partiellement. En effet, c’est officiel, Toto Wolff a pris des parts dans l’entreprise désormais dirigée par son ami -Lance Stroll- Aston Martin !

Toto Wolff : des parts dans Aston Martin, un premier pas ?

Pour l’heure, il ne s’agit aucunement d’une prise de fonction en tant que Président ni même, en tant qu’éventuel dirigeant de la future écurie de course d’Aston Martin. Puis le constructeur anglais, rappelons-le, prendra le pouvoir au sein de l’écurie de Formule 1 Racing Point. Néanmoins, Toto Wolff a bel et bien acheté des parts dans la firme britannique. A titre « personnel », donc, sachant que Daimler (Groupe Mercedes) est également actionnaire d’Aston Martin. Pas de conflit d’intérêt, donc.

« Il s’agit d’un investissement financier, et le partenariat de Toto et son rôle exécutif chez Mercedes ne sont pas affectés par la transaction« , s’est empressé de déclarer un porte-parole de Mercedes. Pourtant, difficile de ne pas imaginer que Wolff ne pense pas à un nouveau challenge, après avoir tout gagné avec la firme à l’étoile en Formule 1. L’avenir nous dira si ce premier pas était précurseur de quelque chose de plus ambitieux, entre Toto et Aston Martin…

