Formule 1 : on découvre Zandvoort dans une Red Bull, avec F1 2020

Alors que le Grand-Prix des Pays-Bas devait avoir lieu le week-end à venir, l’annulation de la course de Formule 1 (comme nombre d’autres) nous empêchera de découvrir pour la première fois le tracé en question. Alors Codemasters, studio en charge du jeu vidéo officiel F1 2020, a eu l’excellente idée de nous proposer un tour en caméra embarquée, grâce à sa simulation…

F1 2019 : Zandvoort, ça décoiffe !

C’est donc aux commandes d’une Red Bull Honda de 2020, sur le circuit de Zandvoort (théâtre du Grand-Prix des Pays-Bas qui n’aura pas lieu cette année, pour cause de COVID-19), que nous allons découvrir le tracé en question. Via F1 2020, donc, qui sortira cet été sur consoles et PC. L’occasion de se familiariser avec une piste vraiment riche en dénivelé, sans parler de l’impressionnant Banking. Alors, si vous êtes prêts, partons à la découverte du tracé en question…

« L’équipe a fait un travail incroyable en recréant chaque aspect du circuit. Le virage final emmenant vers la dernière ligne droite est quelque chose que les joueurs vont vraiment apprécier », a déclaré Lee Mather, le directeur du jeu sur la franchise F1® chez Codemasters. « Le circuit Zandvoort est très technique, avec notamment une variation des hauteurs et des crêtes sans aucune visibilité. Cela n’offre aux joueurs aucun moment de répit. »