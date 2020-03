Formule 1 : pas de course si une écurie est interdite de séjour selon Brawn

La situation mondiale est telle, à l’égard du coronavirus et de la psychose engendrée, que le championnat du monde de Formule 1 est fortement menacé. Aussi, les pouvoirs sportifs font de leur mieux pour permettre à un maximum d’épreuves d’avoir lieu. Et en particulier Ross Brawn, qui procède à des demandes envers les écuries, afin de réduire les risques. Néanmoins, quels que soient les aménagement réalisés, l’Anglais a été très clair quant aux conditions de tenue des Grand-Prix.

Formule 1 : aucun Grand-Prix si une équipe en est exclue

Pour Ross Brawn, les choses sont très claires. En termes d’équité, si une équipe X venait à être interdite d’entrée dans un pays, alors le Grand-Prix de Formule 1 en question n’aurait pas lieu. Comme il vient de l’affirmer dans un entretien relayé par Autosport : « Si une équipe est empêchée d’entrer dans un pays, nous ne pouvons pas avoir de course. Pas une course de championnat du monde de Formule 1, de toute façon, car ce serait injuste. Evidemment, si une équipe fait son propre choix de ne pas participer à une course, c’est leur décision. Mais lorsqu’une équipe est empêchée de participer à une course en raison d’une décision du pays, il est difficile d’avoir une compétition équitable. »

Voilà qui répond aux rumeurs ayant circulé ces derniers jours, quant à la perspective de courir un ou plusieurs Grand-Prix sans les écuries italiennes. Par ailleurs, Ross Brawn a demandé aux Teams de réduire au maximum le nombre d’employés présents sur les Grand-Prix. Précisément en vue de réduire les risques liés au coronavirus :

Brawn demande une restriction du nombre d’employés

« C’est une situation très grave, donc je ne veux pas minimiser cela. Mais nous essayons d’avoir des courses. Nous devons les faire de manière responsable« , a-t-il déclaré. « Nous minimisons le nombre de personnes dans le paddock, nous demandons aux équipes d’envoyer un nombre minimum de personnes dont elles ont besoin pour une course. »

