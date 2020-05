Formule 1 : pas de place pour Hamilton et Vettel chez Aston Martin

Aussi stupéfiant que cela puisse paraître, au sein de la future écurie Aston Martin Racing, ni Lewis Hamilton ni Sebastian Vettel n’auront la moindre chance d’apparaître, en 2021. Sans doute pour une excellente raison, penserez-vous sans doute ? Et bien, si l’on veut…En effet, Sergio Perez et Lance Stroll ont tout deux été confirmés !

Aston Martin : Lance Stroll surprotégé ?

Incroyable mais vrai, Aston Martin fera confiance à la paire Perez-Stroll l’année prochaine. La chose était suggérée mais c’est désormais officiel, la Direction venant de confirmer que Lance avait également signé pour la saison 2021. Sachant que Sergio, lui, disposait déjà d’un contrat. En d’autres termes, le rêve de certains anglais, imaginant Lewis Hamilton y rejoindre Toto Wolff (rumeur) pour une nouvelle aventure vibrante pour les sujets de sa majesté, est d’ores et déjà brisé.

Même chose concernant la piste Sebastian Vettel, qui aurait pu être crédible, l’Allemand cherchant à rejoindre une équipe de premier plan, ce que pourrait devenir Aston Martin à ce moment-là. Notamment grâce au soutien actif de Mercedes et aux dollars de Stroll père. Mais là encore, la porte semble fermée pour lui. « Nos deux pilotes s’entendent bien et ils sont tous deux liés contractuellement pour 2020 et 2021 » a récemment déclaré Otmar Szafnauer, sur Radio-Canada Sports.

Voilà pour ce qui est de la situation officielle. Néanmoins, l’on a du mal à imaginer que, en cas de réelle envie d’un Hamilton ou d’un Vettel de rejoindre l’aventure, la Direction ne trouverait pas une solution pour se débarrasser de Sergio Perez, moyennant un gros dédommagement pour ce dernier. A moins que « papa » Stroll ne préfère éviter de mettre en danger son fiston, qui souffrirait grandement face à l’un des cadors en question…

source