Formule 1 : Paul di Resta reprend du service…chez Mclaren !

C’est en tant que pilote de réserve que Paul di Resta va reprendre du service, auprès de l’écurie Mclaren. Evidemment, l’intéressé ne prendra le volant de la monoplace britannique qu’à condition que l’un des titulaires tombe malade, avec cette ombre du COVID-19 planant sur le paddock. Quoiqu’il en soit, l’Ecossais a d’ores et déjà fait mouler son baquet au sein de l’équipe de Woking.

C’est en vue de pallier à l’absence de Stoffel Vandoorne, qui pilote en Formule E en ce moment même; et à l’incapacité d’Esteban Guttiérez de devenir remplaçant si l’occasion se présentait, que Paul di Resta a été appelé chez Mclaren. En effet, le Mexicain n’est plus éligible à la super-licence après trois saisons sans activités en Formule 1. Au contraire de Di Resta, qui avait pris le volant d’une F1 en 2017 avec Williams, au GP de Hongrie.

« Comme nous l’avons précédemment confirmé, nous avons un accord avec Mercedes pour utiliser leurs pilotes de réserve dans le cas où Carlos ou Lando pourraient pas courir. Stoffel Vandoorne étant indisponible en raison de ses engagements en Formule E et Esteban Gutiérrez n’étant actuellement pas éligible à une Super Licence, Paul Di Resta sera notre pilote de réserve pour ce week-end. Paul a réalisé un moulage de baquet au MTC ce matin, en conformité avec les protocoles COVID-19 de la FIA mais ne sera pas en contact étroit avec l’équipe de course de McLaren sauf si c’est nécessaire. Paul va poursuivre sa tâche avec Sky Sports F1 ce week-end comme prévu. »

Situation assez surprenant, Di Resta travaillera pour Sky Sports ce week-end, tout en étant prêt à grimper dans le baquet d’une Mclaren !

