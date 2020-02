Formule 1 : Perez en tête à mi-séance, Ricciardo et Renault P2

Formule 1, Barcelone, Jour 2 – Assez logiquement, le record signé par Lewis Hamilton en 1’16’976 hier n’est pas tombé, ce matin, à Barcelone. Mais compte-tenu du rapproché réalisé par le plus rapide de la matinée, il y a fort à parier que le chrono de la Mercedes tombera cet après-midi, à l’aide de températures plus favorables.

Formule 1, Perez en verve au volant de la Mercedes « bis » ?

C’est Sergio Perez et la Racing Point qui se sont illustrés, ce matin, en Espagne. A l’occasion de la seconde séance d’essais de la semaine, le Mexicain a donc placé celle que certains qualifient de « Mercedes de 2019 » au sommet de la feuille des temps. Et s’il pointe à moins de quatre dixièmes du temps signé hier par Hamilton, l’amélioration des conditions de piste, tout à l’heure, devrait être propice à une et même, plusieurs améliorations.

Mercedes’ My-steer-ious wheel 🧐@SportmphMark explains the importance behind the Silver Arrows’ latest innovation 👀⬇️#F1 #F1Testing — Formula 1 (@F1) February 20, 2020

En attendant, c’est Daniel Ricciardo qui a signé un chrono encourageant, au volant de la Renault. Deuxième pour le moment, il était pointé à 4 dixièmes de la Racing Point. Alex Albon complète le trio de tête, juste devant Pierre Gasly, à l’aise avec l’Alpha Tauri, en dépit d’un tête à queue matinal. Pour sa part 5ème à moins d’une seconde de Perez, Russell confirme que la Williams est bien mieux lotie qu’escompté. En revanche, les Haas et les Alfa Romeo restent très en retrait.

Côté cadors, Lewis Hamilton a joué la carte de l’endurance ce matin. D’où cette 7ème place, avec le record de tours bouclés c’est à dire, 106. De son côté, Charles Leclerc s’est classé 6ème. Mais, là encore, les chronos n’étaient pas l’objectif de la Scuderia. Notons enfin la 9ème place de Romain Grosjean à près d’ 1,1s de la référence du matin. Suite et fin de cette deuxième journée à partir de 14H00, jusqu’à 18H00.

1 Sergio PEREZ Racing Point1:17.347 48

2 Daniel RICCIARDO Renault+0.402 41

3 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.808 59

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.818 77

5 George RUSSELL Williams+0.919 71

6 Charles LECLERC Ferrari+0.988 49

7 Lewis HAMILTON Mercedes+1.040 106

8 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.149 87

9 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.161 65

10 Lando NORRIS McLaren+1.190 48