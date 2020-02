Formule 1 : Perez évoque son « meilleur package » depuis ses débuts en F1

Voilà qui relancera les détracteurs des « méthodes » utilisées par certaines équipes, en Formule 1. En effet, Haas et Racing Point sont dans le collimateur de leurs rivales, en raison des similitudes de leurs monoplaces avec, respectivement, les Ferrari et Mercedes de l’année dernière. Néanmoins, tout semble légal, pour le moment. Et côté chronos, si l’Américaine ne parait pas plus véloce que cela, l’ex-indienne en revanche, aligne les bons tours. Ce qui suscite la joie de Sergio Perez.

Sergio Perez optimiste mais prudent

Voilà pourquoi Sergio Perez s’est confié de manière particulièrement positive aux médias. Car le pilote Mexicain estime avoir entre les mains « le meilleur package » à l’entame d’une saison de F1. Sachant que Sergio a tout de même piloté pour Mclaren, par le passé : « Je pense que nous n’avons jamais été aussi bien préparés. Par le passé, nous avons souvent eu tendance à refaire notre retard en seconde moitié de saison. Je pense que ce sera la première fois que nous pourrons débuter une campagne au meilleur de notre forme »

L’intéressé poursuit : « Nous sommes optimistes pour le début de saison mais l’année est longue donc il faut voir à quel point nous sommes en mesure de progresser d’ici Melbourne, puis au fil des courses. Nous avons du pain sur la planche mais la voiture a du potentiel. C’est sans doute le meilleur package qu’il m’a été donné de conduire à l’entame d’une saison de F1. J’espère que ces impressions se vérifieront à Melbourne mais pour le moment l’auto tourne bien et les signes sont prometteurs ».

« Prometteur », également pour Aston Martin qui, pour mémoire, prendra possession de l’actuelle Racing Point dès la saison 2021 de Formule 1. Reste à déterminer, comme Perez l’évoque, si ces temps réalisés en Espagne se vérifieront sur d’autres circuits et en particulier sur la piste atypique de Melbourne.

