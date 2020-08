Formule 1 : Perez toujours positif au COVID, Hülkenberg rempile !

La nouvelle était attendue ce matin et elle est arrivée il y a une heure environ. Sergio Perez reste positifi au COVID-19. En d’autres termes, le pilote mexicain ne pourra pas récupérer son baquet chez Racing Point, ce week-end en Grande Bretagne. En conséquence, Nico Hülkenberg disposera d’une deuxième chance de briller aux commandes de la monoplace en question. En effet, l’Allemand a été confirmé dans la fonction qu’il remplissait déjà lors de la précédente course à Silverstone.

CONFIRMED: @HulkHulkenberg will drive for the team this weekend. Full story ⬇️https://t.co/QfYcjtCWlz#F1 #F170

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) August 7, 2020