C’est un petit événement, que nous annonce Renault Sport F1 ! En effet, le pilote norvégien de Rallye, Petter Solberg, va effectuer ses débuts en Formule 1. Et même si ces premiers tours de roues en courses se feront de manière virtuelle, cela constituera un sérieux intérêt supplémentaire, pour ce Grand-Prix de Pays-Bas à venir.

Duo scandinave pour Renault F1

A défaut de course réelle à Zandvoort cette année, c’est via le virtuel qu’il faudra que les pilotes s’exercent. Et du côté de Renault Sport F1, si aucun pilote officiel (réel) ne sera présent, le losange vient d’annoncer son line-up. Ainsi, l’ancien champion du monde des Rallyes (Subaru) Petter Solberg sera du voyage, accompagné…du fils de l’un de ses anciens rivaux en Rallye ! Christian Lundgaard en l’occurrence.

Christian Lundgaard: «Je suis impatient de participer à un autre événement de Formule 1 Esports. Ça va être cool de faire équipe avec Petter, surtout que mon père avait l’habitude de courir contre lui en rallye! Ce sera formidable de revenir dans la mentalité de course. En tant que pilote, nous voulons toujours gagner, que ce soit dans des voitures réelles ou virtuelles. J’ai toujours cet instinct de combat comme tous les pilotes en compétition. Je vais m’entraîner pendant de nombreuses heures pour apprendre une nouvelle piste, donc c’est un défi amusant. Ce sera cool de courir à nouveau avec les pilotes de Formule 1 et, espérons-le, de montrer ce que je peux faire tout en présentant un spectacle aux fans. »

Petter Solberg: «C’est un véritable honneur pour moi d’être invité à rejoindre Renault DP World F1 Team pour le Virtual Dutch Grand Prix. Le rallye a toujours été tout pour moi, mais j’ai eu la chance de conduire une Formule 1 plus tôt dans ma carrière! Donc, faire mes débuts dans une course de Formule 1 à ce stade de ma carrière est quelque chose de vraiment sympa. Sérieusement, cependant, c’est très cool. Nous changeons tous notre façon de faire tandis que le monde est comme il est et j’ai vraiment hâte de conduire avec Christian [Lundgaard]. Son père Henrik et moi nous sommes affrontés quand nous étions plus jeunes, donc je suis heureux que mon coéquipier vienne d’une bonne famille de rallye. Comme tout, je donnerai ces 110% et ferai de mon mieux. Lorsque nous faisons quelque chose, nous le faisons avec un seul objectif: gagner. Mais j’ai une question: il est définitivement trop tard pour installer un frein à main sur ma voiture? »

Rendez-vous dimanche pour ce Grand-Prix de F1 virtuel. Nous publierons le programme complet et les horaires dans les heures à venir.