Formule 1 : peut-être 23 Grand-Prix au calendrier, dont l’Arabie Saoudite

Ce serait le plan des patrons de la Formule 1, après une saison 2020 largement amputée de ses destinations initiales. Ainsi, tous les Grand-Prix prévus cette année reviendraient dans le calendrier 2021, à l’exception de la course d’Interlagos, remplacée par celle de Rio De Janeiro. Du moins, c’est ce que pensent savoir nos confrères d’Autosport, généralement bien renseignés.

Selon nos confrères, donc, pas moins de 23 Grand-Prix composeraient le prochain calendrier de la Formule 1. Et parmi ces dates figurerait une épreuve en Arabie Saoudite, nouvelle destination qui n’utiliserait pas encore le nouveau complexe/circuit de Qiddiya (susceptible d’accueillir aussi le WEC et la MotoGP), dont nous vous avions déjà parlé sur Le Mag Sport Auto. En attendant une officialisation de ce programme, reste à définir si les autorités envisagent une solution de repli, dans le cas ou la situation sanitaire mondiale ne s’améliorerait pas d’ici-là.

Formula 1 is set to stage a 23-race calendar in 2021, featuring two triple-headers and adding Saudi Arabia as the Dutch Grand Prix moves to an autumn datehttps://t.co/ax205ArUkQ

— Autosport (@autosport) October 27, 2020