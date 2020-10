Formule 1 : Pierre Gasly, 2ème meilleur classement de l’année, dans l’Eifel

Victorieux à Monza, pour la première fois de sa carrière en Formule 1, Pierre Gasly a livré une autre belle prestation sur le Nurburgring. En effet, alors qu’il s’élançait hors du top dix avec une Alpha Tauri visiblement peu à l’aise, le tricolore a su profiter des opportunités pour conclure son Grand-Prix de l’Eifel à une belle sixième place.

Pierre Gasly sixième dans l’Eifel, non sans lutter

Terminer sixième d’un Grand-Prix de l’Eifel aussi spécial, avec peu de roulage en essais libres et après une voiture de sécurité, ce n’est pas si mal ! Surtout lorsque l’on pilote une Alpha Tauri Honda. Et Gasly y a mis la manière, dimanche dernier, en s’offrant quelques beaux dépassements, en particulier sur un certain Charles Leclerc. Dépasser les Ferrari, voilà une habitude à laquelle Pierre commence à se faire.

Voici les impressions de l’intéressé, au micro de Canal, juste après l’arrivée du Grand-Prix de l’Eifel 2020 : « C’était vraiment une super course. Je suis très content aujourd’hui, car on a eu pas mal de difficultés hier, surtout pendant les essais libres et la qualif. Après on le sait, quand on ne passe pas en Q3 on a le choix pour la stratégie. Je pense qu’aujourd’hui on a vraiment fait une très bonne stratégie. Je me suis senti bien avec la voiture, on a eu des belles bagarres. Franchement, j’ai pris beaucoup de plaisir et je suis content d’aller chercher cette sixième place. Il y avait moyen de faire beaucoup d’erreurs, et l’équipe a vraiment fait à chaque fois les bons choix. On a bien communiqué aujourd’hui. Je le savais au début du week-end, il y aurait des opportunités, c’était sûr avec une seule séance d’essais libres. Je savais que ça allait ouvrir pas mal d’opportunités pendant la course, et ça a été le cas. Je crois que ça doit être notre deuxième meilleur résultat cette saison. On peut être contents. »