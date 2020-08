Formule 1 : Pierre Gasly 7ème après un dépassement sur Vettel

Le Grand-Prix de Grande Bretagne de Formule 1 a bien souri aux pilotes Français, cette année. Ainsi, outre la 6ème place décrochée par Esteban Ocon (et le tir groupé des Renault), Pierre Gasly a lui aussi bataillé dans la première partie du tableau. Au point d’être idéalement placé, en fin de course, pour profiter des multiples crevaisons de ses camarades de jeu.

Pierre Gasly s’est offert le scalpe d’une Ferrari !

Septième sous le drapeau à damier, Pierre Gasly ne pouvait pas en demander beaucoup plus, dimanche 2 août 2020, après la course, à Silverstone. Et bien que les crevaisons de Carlos Sainz et de Valtteri Bottas l’aient bien aidé à remonter dans le classement, le Français était déjà dans les points avant ces faits de course. Et notamment grâce à une belle manoeuvre, réalisée sur la Ferrari de Sebastian Vettel. Alors, après l’arrivée, le tricolore était aux anges.

« C’est vraiment fantastique pour nous de terminer P7 aujourd’hui! C’était une très bonne course et probablement l’une des meilleures de ma part. Nous ne nous attendions pas à un tel résultat aujourd’hui, nous savions que nous pourrions potentiellement marquer des points, mais cela allait être un défi car le timing de la première voiture de sécurité ne jouait pas en notre faveur. Je pense que nous étions 12ème à ce moment-là et j’ai dû me frayer un chemin dans le trafic. C’était difficile mais très agréable et j’ai eu beaucoup de belles batailles avec Vettel, Stroll et Giovinazzi. J’ai eu du mal à me rapprocher de Sebastian, mais j’ai eu une occcasion pour le dépasser et je savais que je devais essayer. Il n’arrive pas tous les jours que vous puissiez dépasser une Ferrari à l’extérieur, alors j’ai vraiment apprécié celle-là! Je me sens bien dans la voiture et nous savons où nous devons nous améliorer. J’espère donc que nous pourrons faire un autre pas en avant dans les semaines à venir« .

Comble du luxe pour Pierre Gasly, le fait de terminer juste devant un certain Alex Albon. Celui-là même qui avait pris sa place en cours de saison, l’année dernière…