Formule 1 : Pierre Gasly attend une course à rebondissements

C’est presque une norme, en Formule 1, depuis que les Grand-Prix d’Italie et de Toscane, deux courses complètement débridées ayant offert des occasions en or aux équipes de milieu de grille. Alors forcément, Pierre Gasly -principal bénéficiaire de ces événements passés- espère qu’en Russie, des choses se passeront ainsi, afin de lui permettre de signer un grand résultat.

Formule 1 : Pierre Gasly à l’affût

Pierre Gasly a probablement raison d’attendre une course à rebondissements, sur le circuit de Sotchi. Car sur une telle piste, les voitures de sécurité peuvent être légion. Mais même dans le cas où ce Grand-Prix de Russie de Formule 1 resterait conventionnel, en s’élançant depuis le 9ème rang sur la grille, le tricolore aura de bonnes chances de figurer dans les points. 9ème, il doit sans doute pouvoir viser un top huit, sous le drapeau à damier.

« Je suis vraiment heureux aujourd’hui, car les séances d’essais libres d’hier ont été assez difficiles par rapport à la normale. Nous n’avons pas vraiment obtenu les performances que nous voulions sur les courts relais, nous n’étions donc pas si confiants pour les qualifications. Par conséquent, je pense que nous pouvons être assez satisfaits de notre position sur la grille de demain. Je pense que nous avons une bonne voiture de course, nos courses avec beaucoup de carburant étaient bonnes et l’équilibre était ce que je voulais. Nous savons que les autres équipes de milieu de classement sont assez rapides, mais avec un peu de chance, nous pourrons les suivre et nous battre. Nous avons vu tellement de choses se passer récemment dans les courses, alors j’espère qu’il y aura quelques opportunités demain »

Very happy to make it to Q3 & Top 10. Starting P9 tomorrow, lets fight for these points!! pic.twitter.com/7nNVh4ufEw — PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY) September 26, 2020

