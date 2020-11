Formule 1 : Pierre Gasly confiant mais prudent, à Istanbul

Après une première journée plutôt réussie, en dépit de conditions de piste surprenantes -et inhabituelles- Pierre Gasly paraît plutôt optimiste, à quelques heures de la séance qualificative du Grand-Prix de Turquie de Formule 1. Néanmoins, le tricolore sait qu’il reste du travail, dans l’optique de préparer correctement la course. Laquelle s’annonçant complexe, d’autant que la pluie reste menaçante.

Formule 1 : Gasly « choqué » par ses premiers tours de roues

Avec ou sans pluie, Pierre Gasly devrait bien se sortir des qualifications du Grand-Prix de Turquie de Formule 1, comme à son habitude. Reste à déterminer où le pilote Alpha Tauri se situera, face aux Ferrari, Mclaren, Racing Point et autres Renault.

« Ce fut un peu un choc ce matin quand nous avons découvert à quel point la piste était glissante, mais dans l’ensemble, c’était une journée plutôt amusante à conduire dans ces conditions. Il était très inhabituel de devoir conduire une F1 avec une adhérence si faible. Je pense que nous devons réviser et ré-analyser un peu ce que nous voulons faire en termes de configuration de la voiture et de stratégie pour le week-end et essayer de travailler à partir de là. La performance jusqu’à présent semble être assez bonne, mais elle est très délicate, donc nous devons vraiment tout valider si nous voulons être compétitifs demain. »

Pour l’heure, la météo annonce toujours de la pluie et même, d’avantage que lors des derniers bulletins. Ainsi, les essais libres 3 pourraient également être touchés par ces intempéries. A suivre