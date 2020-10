Formule 1 : Pierre Gasly dans le top 5 après une (autre) course brillante

Clairement, il devient difficile d’imaginer Pierre Gasly revenir chez Red Bull Racing. Tant son osmose avec l’écurie Alpha Tauri semble évidente. Et lors du Grand-Prix du Portugal de Formule 1, le tricolore l’a encore démontré. Alors que son coéquipier naviguait dans les profondeurs du classement, l’intéressé a encore impressionné.

Pierre Gasly 5ème : « comme une petite victoire »

Effectivement, terminer 5ème d’une course pauvre en abandons, derrière l’intouchable trio Hamilton-Bottas-Verstappen et dans le sillage de la Ferrari de Leclerc, cela ressemble à une victoire, pour Pierre Gasly. Aux commandes de son Alpha Tauri (Honda), le Français a devancé toutes les autres monoplaces à la régulière. De quoi envisager d’autres succès avec la petite Scuderia, qui pourrait bien grandir, encore.

« J’ai vraiment apprécié cette course! C’était très divertissant à l’intérieur du cockpit et je me suis beaucoup amusé avec les batailles serrées en piste. Je me sentais très bien avec les pneus tendres, j’ai pu bien les gérer en début de course et quand les autres ont commencé à se débattre [avec les pneus], j’ai pu pousser pour passer les Renault, McLaren et une Racing Point à la fin. Pour nous, en tant qu’équipe de milieu de terrain, cela a presque le goût d’une petite victoire, de terminer P5 derrière les trois meilleures équipes, donc je suis vraiment satisfait de ce résultat. Surtout après tout le travail que les gars du garage ont fait vendredi soir pour reconstruire une voiture complètement nouvelle pour moi, ils ont mis beaucoup d’efforts et je suis vraiment heureux de leur donner cette cinquième place aujourd’hui« .

Désormais 9ème au championnat, à quatre épreuves de la fin de la saison, Pierre peut clairement envisager un top dix final. Prochain rendez-vous pour le tricolore, le Grand-Prix de Formule 1 d’Emilie Romagne, à Imola, dès samedi prochain.