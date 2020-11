Formule 1 : Pierre Gasly solide « meilleur des autres »

Pierre Gasly s’élancera 4e au Grand Prix d’Émilie-Romagne de Formule 1. Le tricolore est le « meilleur des autres » en qualifications et compte bien garder sa place en course.

Derrière le trio de tête Hamilton-Bottas-Verstappen, ils sont régulièrement nombreux à prétendre à la 4e place. Dans cette zone ou quelques position se jouent à coups de centièmes, Pierre Gasly a mis tout le monde d’accord ce samedi à Imola.

D’abord 4e en essais libres, le tricolore a récidivé lorsque ça comptait, en qualifications. Sur un tracé d’Imola situé à une quinzaine de kilomètres de l’usine d’AlphaTauri à Faenza, il s’est de nouveau emparé du 4e rang. Une deuxième ligne obtenue de peu, puisque Carlos Sainz, 10e, accuse seulement quatre dixièmes de retard. Le même écart sépare le tricolore de Max Verstappen, devant lui.

L’AlphaTauri immédiatement compétitive

Pour réussir cette performance, Pierre Gasly s’est sans doute appuyé sur les essais réalisés sur ce circuit par son équipe plus tôt dans l’année. Mais il a aussi bénéficié d’une voiture immédiatement compétitive. « Avec seulement une heure et demie d’essais, nous avions beaucoup de travail devant nous, détaillait-il. Mais la voiture s’est comportée très bien dès le premier tour et nous avions un bon équilibre. »

« Nous pouvions aussi extraire un peu plus de performance à la fin avec les pneus tendres. Nous semblions assez compétitifs et avons débuté les qualifications avec une attitude positive. La piste est superbe, je l’ai dit avant de venir ici mais en mode qualifications c’était juste incroyable. J’ai réussi des tours qualifs’ solides et égaler ma meilleure performance en F1 dans cet exercice est très plaisant. »

Au pied du podium de ce Grand Prix de Formule 1?

Après cette performance, le tricolore se concentre désormais sur la course. « Le gros du travail doit encore être fait en course, tempère-t-il. Nous démarrons dans une bonne position derrière deux Mercedes et Max. Donc nous devons garder cette place au départ et construire à partir de là. »

Si la voiture est performante, Pierre Gasly s’est aussi préparé à la course, notamment quant à la tenue des pneus. « Nous avons fait quelques longs runs pour avoir une idée de la dégradation pour la course. Conclusion? Au vu des feuilles de temps, ça va être une bataille serrée et j’ai hâte de voir ça » et nous de même. Rendez-vous à 13h10 pour le départ du Grand Prix d’Émilie-Romagne de Formule 1.