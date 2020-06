F1 : Pour Kovalainen, Alonso était plus « impitoyable » qu’Hamilton

C’est dans le cadre du Podcast Beyond the Grid qu’ Heikki Kovalainen a évoqué deux de ses ex-coéquipiers en Formule 1 et non des moindres. En effet, le pilote Finlandais présente la particularité d’avoir oeuvré dans la même équipe que Fernando Alonso puis Lewis Hamilton.

Fernando Alonso : « Kova » évoque des « jeux psycho stupides«

Coéquipier de Fernando Alonso -en tant que pilote d’essais- en 2007 puis de Lewis Hamilton en 2009 (après une saison en tant que titulaire chez Renault), Heikki Kovalainen connaît bien les deux hommes. Néanmoins, l’un d’entre-eux ne sortira pas grandi du commentaire du Finlandais, tenu il y a quelques jours dans Beyond the Grid. En effet, selon lui, l’Espagnol était moins prévenant mais surtout, plus impitoyable que l’Anglais, évoquant même des jeux psychologiques stupides :

« Ils ont tous deux cet instinct de tueur. C’est la lutte pour la victoire. L’envie de vaincre l’autre était trop grande. Il est donc assez facile de voir pourquoi cela s’intensifie. » Néanmoins, Heikki évite soigneusement toute comparaison directe, en termes de talent, entre les deux hommes. « Ce ne serait pas juste. Les deux sont « extrêmement rapides. Mais je dirais que Fernando a été plus impitoyable dans sa carrière – du moins quand j’étais dans l’équipe. Il allait toujours à l’extrême et peut-être jouer à quelques jeux psycho plus stupides. »

Il poursuit et enfonce même le clou : « Je dirais que Fernando a toujours été assez agressif, impitoyable et très direct dans ses retours avec l’équipe. Hamilton, en revanche, était toujours un peu plus poli quand il s’agissait de ses souhaits. Mais peut-être que cela vient de l’arrière-plan. Hamilton a appris de Ron Dennis chez McLaren, ce qui a reflété son comportement. Et avec Fernando, vous pouvez voir le comportement de Flavio (Briatore)« .

Une analyse assez fine qui fera d’avantage du bien à Lewis Hamilton. Au point que nous pouvons nous demander si, dans l’optique de la survie d’Esteban Ocon chez Renault, le recrutement de Fernando Alonso serait-il vraiment une bonne idée…

