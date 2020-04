Formule 1 : pour Williams, reprendre au plus tôt est vital

Alors que les discussions battent leur plein entre les dirigeants de Liberty Media, la FIA et les promoteurs de différents Grand-Prix (l’Autriche et la Grande Bretagne en particulier), Claire Williams s’est récemment exprimée sur la situation, notamment financière de son équipe. Et selon elle, le seul moyen de sortir de ces difficultés serait une reprise rapide du championnat du monde de Formule 1.

Formule 1 : Williams Racing doit courir pour survivre

Néanmoins, la responsable de l’écurie Williams tient à préciser que la sécurité devra être prioritaire sur tout : « Il y a beaucoup de considérations, le groupe de Formule 1 travaille incroyablement dur, travaillant avec d’autres organismes sportifs pour déterminer comment le faire et comment nous pouvons tous remettre nos sports en marche. Cela doit être fait quand il sera possible de le faire en toute sécurité. Mais nous devons recommencer à courir », a-t-elle déclaré sur Sky Sports.

« Notre sport et l’argent issue des primes liées à la position des constructeurs sont si importants pour toutes nos entreprises et essayer de déterminer ce que nous ferons si nous n’avons aucune course cette année est très difficile. Mais la position dominante doit être la sécurité de nos équipes, nous ne pouvons pas recommencer à courir tant qu’il n’est pas absolument sûr de le faire. J’ai entendu des rumeurs sur un début de juillet, si c’était en juillet, je sais que Williams serait là »

Situation critique, comme l’exprime parfaitement Claire, qui sait qu’en cas d’annulation totale de la saison, son écurie -comme quelques autres- ne survivrait pas. Mais nous devrions être fixés d’ici le début du mois de mai prochain.