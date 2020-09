Formule 1 : proche de la sortie, Grosjean mécontent de sa Haas, en course

Si tous les baquets encore libres en Formule 1 n’ont pas été attribués, nous commençons à avoir quelques certitudes. Notamment vis à vis de Romain Grosjean, dont le maintien chez Haas semble de plus en plus incertain. Ses commentaires réguliers, plutôt négatifs, sur son équipe, semblent confirmer que le tricolore sait qu’il ne sera plus en place en 2020. Comme nous vous l’avions confié il y a plusieurs semaines.

Romain Grosjean avait des problèmes « d’arrière-train »

Mais en attendant cette confirmation, une course a eu lieu, le week-end dernier, en Russie. Et, dans un premier temps, les Haas s’en sont bien sorties. En effet, Kevin Magnussen (à qui nous nous devons de remettre le prix du meilleur starter cette année !) est passé de la 18ème à la 9ème place tandis que Romain Grosjean pointait au 10ème rang, après s’être élancé depuis la 16ème place sur la grille. Malheureusement, l’un comme l’autre ne parvenaient à conserver un rythme suffisant pour terminer dans les points.

Cependant, le Danois ne terminait pas si loin du top dix, chose qui doit donner un peu d’espoir à l’ensemble de l’équipe, dans l’optique des prochains Grand-Prix. D’ailleurs, Romain espère que les choses s’amélioreront sur le prochain circuit, lui qui s’est à nouveau plaint de l’équilibre de sa monoplace :

« Nous avons réussi à bien passer le premier tour, les deux voitures se retrouvant dans les points, après cela, je me suis accroché pour y rester. Avec tous les problèmes que nous avons eu depuis vendredi, la voiture n’étant pas très bien, malheureusement ils sont réapparus aujourd’hui. Hier, avec des pneus neufs et une faible consommation de carburant, nous pouvions nous en tirer, mais aujourd’hui, c’était un calvaire à conduire. Je pouvais le sentir dès les premiers tours, il y avait quelque chose qui clochait, je n’avais pas d’arrière-train. J’ai poussé avec tous les outils que j’avais à bord. Espérons que nous pourrons tout analyser et être meilleurs pour la prochaine course. »